Jócskán megváltozik a Balaton és környéke a következő 10 évben: itt vannak a tervek

A térség népességmegtartó-képességének fejlesztése szorosan kapcsolódik a balatoni gazdaság jövedelemtermelő és foglalkoztatási képességének javításával. A Balaton Kiemelt Üdülőkörzet állandó és lakónépessége ugyanis tartós, évtizedes trendben folyamatosan csökken - írja a HelloVidék.

Alkalmazkodik a klímaváltozás hatásaihoz, növeli a térség népességmegtartó-képességét, fejleszti az egészségipar szerepét, elmozdul a nulla emissziós régió felé, de a szezonalitással is felveszi a harcot a következő években a Balaton térsége. Többek között ezeket a célokat fogalmazza meg a Balaton Kiemelt Térség Fejlesztési Programja, amely a 2021 és 2027 közötti időszakot öleli fel és most kezdődik a társadalmi egyeztetése. A szakemberek ezzel szeretnének még inkább felkészülni az eseteleges jövőbeni pandémiás helyzetekre a monitoring és a foglalkoztatás eszközeivel, de új elemként felvetődött a "Balaton márka" bevezetésének ötlete is.

Címlapkép: Getty Images