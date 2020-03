Erre senki sem számított: megemelkedhetnek a közös költségek hamarosan

Jelentős bevételkieséssel kell számolnia a hazai társasházak túlnyomó részének a koronavírus miatt.

A társasházak aljában lévő kis üzletek működtetői pont olyan mikro és kisvállalkozások, amelyek a legsérülékenyebbek, legkevésbé tudják kibekkelni a forgalom nélküli hónapokat. Már most is tömegesen zárnak be vagy nem nyitnak ki és a következő hónapokban semmi sem fog változni.

Egy 100 lakásos társasházzal (panel) és kb. 300 négyzetméternyi bérterülettel (ez nagyon konzervatív) és havi 1500 Ft/nm bérleti díjjal számolva 450 ezer forint a havi bevételkiesés. Évente tehát 5-6 millió forint is összejöhet. Önmagában ez nem rendíti meg a társasház költségvetését, de halmozódás esetén már húsbavágó lehet, amit valahonnan pótolni kell.

Címlapkép: Getty Images