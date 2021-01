Behavazódott a Normafa: itt vannak a friss képek!

Míg a fővárosban eső esik, a Normafa újra fehérbe öltözött, de szánkózni még nem lehet.

Jelenleg kb. 1 cm hó van Budapest felett a hegyen, ez téli sportolásra és szánkózásra még nem alkalmas. Bízzunk benne, hogy hétvégén már arra is elegendő hó érkezik.

A csapadékzóna északkelet felé halad, de fokozatosan gyengül közben. A legtöbb helyen eső várható, míg északon, és az Északi-középhegységben helyenként havas eső, hó is lehet. Délutántól záporok, hózáporok is előfordulhatnak, néhol akár az ég is megdörrenhet. A délies szél időnként megélénkül. A legmagasabb nappali hőmérséklet 2, 8 fok között valószínű. Késő estére -1, +4 fok közé csökken a hőmérséklet.

Fotó: Facebook/Normafa