Elvesznek az állatkert egy kis részéből: ezt tervezi építeni az Orbán-kormány a helyére

A kormány és a főváros között új egyeztetések kezdődtek a Nyugati pályaudvar és környékének átfogó fejlesztéséről. Terézváros csütörtöki testületi ülésén Kovács Balázs Norbert budapesti beruházásokért felelős miniszteri biztos ismertette a legújabb elképzeléseket, amelyek jelentős változásokat hozhatnak a terület arculatában és funkciójában- számolt be a Népszava.

A tervek szerint a Nyugati pályaudvar történelmi fogadócsarnokából eltűnne a legtöbb vágány, helyüket rendezvénytér és a repülőtéri vasút állomása venné át. A vasúti funkciók nagy részét áthelyeznék a Váci út felőli oldalra, teret adva ezzel a magánbefektetők által megvalósítandó fejlesztéseknek. A koncepció része egy zöld folyosó kialakítása is, amely ideális esetben a Teréz körúttól egészen a Városligetig húzódna.

Az új elképzelések érintik a Fővárosi Nagycirkusz jövőjét is. A korábban tervezett helyszín helyett most az a javaslat, hogy az új cirkuszművészeti központ a jelenlegi cirkusz mellett épüljön fel. Ehhez azonban az állatkert területének módosítására lenne szükség, amit a vasúti területek felé történő terjeszkedéssel kompenzálnának. Kovács Balázs szerint felmerült az állatkert és a cirkusz közös állami üzemeltetésbe vétele is, ami megoldást jelenthetne a Biodóm befejezésére is.

A főváros nem zárkózik el attól, hogy a cirkusz és az állatkert közös üzemeltetésbe, fenntartásba kerüljön

- hangzott el a testületi ülésen. A további tervek között szerepel a Ferdinánd híd elbontása és a Nyugati pályaudvarról induló vágányok föld alá süllyesztése. Ez utóbbi jelentős költségekkel járna, de a miniszteri biztos szerint a hosszú távú előnyök indokolttá tehetik a beruházást.

Kovács Balázs többször hangsúlyozta a kerületi és fővárosi önkormányzattal való egyeztetés fontosságát. Soproni Tamás, Terézváros momentumos polgármestere üdvözölte a párbeszédre való nyitottságot, de emlékeztetett arra, hogy a korábbi egyeztetési kísérletek nem vezettek eredményre.

A testületi ülésen végül egyhangúan támogatták, hogy a kerület induljon a MÁV által kiírt fejlesztési pályázaton. A döntés jelentősége abban áll, hogy ez lehetőséget adhat Terézvárosnak arra, hogy aktívan részt vegyen a terület jövőjének alakításában.

MTI/Lakatos Péter