Felejtsd el a túlárazott bolti csokit: ezt a karácsonyi gyömbéres kekszet fillérekből elkészítheted

Ha szeretnéd megúszni a karácsonyi horrorárakat, mi segítünk: máris eláruljuk, hogyan készíts ínycsiklandó, emlékezetes édességet, mindössze néhány fillérből - írja a HelloVidék.

Téged is a rosszullét kerülget, amikor meglátod a karácsonyi csokoládék, szaloncukrok, sütemények árát a boltokban? Mégis miért ilyen drága minden ünnepi édesség? Muszáj a gatyánkat is otthagyni a bevásárlóközpontban? Hát nem! Ha szeretnéd megúszni a karácsonyi horrorárakat, mi segítünk: máris eláruljuk, hogyan készíts ínycsiklandó, emlékezetes édességet, mindössze néhány fillérből - olvasható a HelloVidék cikkében. Készíts idén karácsonyra Te is egy jó nagy adagot, tízezreket foghatsz meg azzal, ha ezt adod a rokonoknak ajándékba bolti csoki helyett!

Ha érdekelnek a részletek, kattints a HelloVidék cikkére!