Kemény fordulat jön az időjárásban: ismét 0 fok alá mehetünk, 10 centis hó is eshet

Télies fordulat előtt állunk, de holnap még zömmel eső várható, azonban így is foga lesz az időjárásnak a feltámadó szélnek köszönhetően - írja a HungaroMet. Péntekre három vármegyére adtak ki elsőfokú riasztást havazás miatt: Borsod-Abaúj-Zemplén, Heves és Nógrád területén.

Szerdán délelőtt északnyugat felől markáns hidegfront érkezik, a délkelet felé vonuló csapadékzónából pedig országszerte várható eső, zápor, néhol az ég is megdörrenhet. Délutánra már inkább csak az ország délkeleti felén fordulhat elő csapadék. Késő délutántól, estétől kezd csak el csökkenni a felhőzet északnyugat felől. A délies szél egyre nagyobb megerősödik, sőt viharossá fokozódik. A front mögött északnyugatira forduló szél főként a Dunántúlon és a főváros térségében lesz nagy területen erős, helyenként viharos lökésekkel, majd délutántól fokozatosan veszít erejéből. A legmagasabb nappali hőmérséklet a reggeli, délelőtti órákban, a front előtt áll be, többnyire 8 és 14 fok között várható. Késő estére 0 és +5 fok közé csökken a hőmérséklet.

Éjjel északnyugat felől csökken a felhőzet, reggelre nagy területen kiderül az ég. Az összefüggő csapadékzóna estére, késő estére a délkeleti tájakat is elhagyja, de az éjszaka során a délnyugati tájakon nem kizárt hózápor kialakulása. A szél ugyan veszít erejéből, de még az éjszaka második felében is több helyen élénk marad. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában -5 és +1 fok között alakul.

Csütörtökön változóan felhős időre van kilátás az ország legnagyobb részén többórás napsütéssel. Késő délutántól délnyugat felől erősen megnövekszik, majd megvastagszik a felhőzet. Helyenként futó hózápor, zápor előfordulhat, majd késő este érkezik meg nyugatra, délnyugatra a kiterjedt csapadék. Az északnyugati, nyugati szél déliesre fordul, amelyet élénk, helyenként erős lökések kísérhetnek. Délutánra 3 és 8 fok közé emelkedik a hőmérséklet.

Pénteken erősen felhős vagy borult lesz az ég, a nap második felében szakadozik, csökken a felhőzet északnyugat felől. Főleg éjszaka és délelőtt sokfelé várható csapadék, amely délutánra a keleti, délkeleti részekre korlátozódik.

Legnagyobb eséllyel az ország északkeleti, északi részein valószínű havazás, amelyből akár jelentősebb mennyiségű vizes hóréteg jöhet létre, másutt az esőt, havas esőt menet közben válthatja havazás (erre délnyugaton legkisebb az esély).

A déli, délkeleti szél fokozatosan északkeletire, északira fordul, és több helyen megerősödik, néhol akár viharos lökések is lehetnek. A hőmérséklet hajnalban -5, +3, kora délután általában -1, +5 fok között valószínű, de délen, délkeleten reggel, délelőtt akár 6, 9 fok is lehet.

Szombaton a változó felhőzet mellett általában több órára kisüt a nap. Helyenként hózápor, esetleg zápor előfordulhat. Az északnyugati, nyugati szél helyenként megerősödik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában -6 és 0 fok között alakul, de a hóval borított tájakon jóval hidegebb is lehet. A csúcsérték 1 és 7 fok között valószínű.

Vasárnap változó vastagságú felhőzet mellett több-kevesebb (szűrt) napsütés várható, de főként északkeleten tartósan borult tájak is lehetnek. Számottevő csapadékra kicsi az esély. A délies szél sokfelé megélénkül, a Dunántúlon nagy területen megerősödik. A minimum-hőmérséklet általában -7 és -2 fok között alakul, de a hóval borított tájakon jóval hidegebb is lehet. A maximum általában 4 és 11 fok között valószínű, de az Északi-középhegység tágabb térségében akár több fokkal hidegebb is lehet.