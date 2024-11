Roham indulhat jövőre az ilyen házakért vidéken: új, kombinálható támogatás jön

Keresettebbé teheti a kistelepüléseket az újrainduló otthonfelújítási támogatás az ingatlanpiacon - írja a Magyar Nemzet. A megkérdezett szakértő szerint a legtöbb érintett településen elérhető a falusi csok, legcélszerűbb ezt a két konstrukciót kombinálni. A kombinálható támogatásokat azok is igénybe vehetik, akik ezután vásárolnak házat - írják.

Újraindulhat az otthonfelújítási támogatás, ezúttal az ötezer főnél kevesebb lakosságszámú településeken. Mivel több más kedvezmény is jövőre lesz esedékes, illetve még részletszabályok sem ismertek, valamint a kiszolgáló intézményeknek is szükséges felkészülési idő, ezek miatt várhatóan az otthonfelújítási támogatás is a jövő évtől folytatódik – mondta el lapunk megkeresésére Balogh László, az Ingatlan.com vezető gazdasági szakértője annak kapcsán, hogy így két egymással párhuzamos támogatásforma lehet jelen a piacon.

Az otthonfelújítási támogatás lényegében változatlan formában térhet vissza. A szakértő szerint ez a konstrukció nem a konkurense, sokkal inkább kiegészítője lehet a most futó otthonfelújítási programnak, amelynek a felhasználási kerete kötött, csak az energiahatékonyságot célzó modernizációt támogat. Balogh László egy példát is említett. Ha valaki mindkettőre jogosult, az energiahatékonyságon túl vagy amellett szeretné például a tetőt is felújítani, az otthonfelújítási támogatással már megteheti.

A szakértő figyelmeztetett ugyanakkor, ha valaki már vett igénybe otthonfelújítási támogatást (mondjuk négymillió forint értékben), akkor már csak kétmillió forint felét igényelheti vissza, míg aki nem igényelte korábban, a maximális kerettel gazdálkodhat, nem csak a fennmaradó résszel. Balogh László kiemelte, mivel az ötezer fő alatti települések nagy részén elérhető a falusi csok, az otthonfelújítási támogatást érdemes ezzel kombinálni, a lehetőség pedig akár vonzóvá teheti a kistelepüléseket - írja a lap.

A jövő évtől tervezett munkáshitel is szabad felhasználású, az már többféle kedvezmény egyidejű igénybevételének lehetőségét veti fel.