Sokan csodájára járnak ennek az egzotikus magyar kertnek: szokatlan állatot találhatunk benne

Mindig is az egzotikus állatok megszállottja volt a szombathelyi Varga Tamás, azt azonban álmában sem gondolta, hogy egyszer majd kengurukkal osztja meg udvarát. Jelenleg már 20 kenguru legel a tyúkokkal a közös udvaron - derül ki a HelloVidék legtóbbi interjújából.

Egy szombathelyi kertben különleges látvány fogadja a látogatókat: kenguruk ugrándoznak a tyúkok között. Varga Tamás, a házigazda és a kenguruk tulajdonosa, mindig is rajongott az egzotikus állatokért, de nem gondolta volna, hogy egyszer Ausztrália egyik jelképével osztja meg az udvarát. Ma már húsz kenguru legel a családi házas övezet kertjében, a kisebbek Parma-kenguruk, a nagyobbak pedig Bennett-kenguruk, köztük albínó példányok is. „Meglepőnek tűnhet a fehér színű, albínó kenguru, de a természetben is található ilyen” – meséli Tamás.

Varga korábban kisállatkereskedést üzemeltetett Szombathelyen, ahol különleges állatokat árult, ám néhány éve felhagyott ezzel az üzlettel. „A Covid óta óriási mértékben elkezdett szűkülni a piac” – mondja. Mivel a kereslet az állatok iránt jelentősen visszaesett, új kihívások után nézett. Az egyik ilyen volt a kenguruk tartása, ami egy érdekes fordulatot hozott az életébe: a nagy kertet valamilyen természetes módszerrel akarta rendben tartani, így jutott el a kengurukhoz, miután más lehetőségek, mint az alpaka vagy birka nem váltak be.

A kenguruk viszonylag kevés gondot okoznak, növényevők, és leginkább a tyúkokkal együtt osztoznak a kertben. Bár nem háziasították őket, és a húsukat sem fogyasztják, mégis különleges látványt nyújtanak a látogatóknak. „Kicsit olyanok, mint a patkány és a nyúl keveréke” – mondta nevetve Varga, aki elismeri, hogy bár nem igazán lehet őket simogatni, jelenlétük mégis izgalmas és egyedi hangulatot ad a kertnek.

A kenguruk tartása Magyarországon nem tiltott, sőt, egyre több helyen találkozni velük, hiszen ma már több mint 200 Bennett-kengurut tartanak az országban. Az áruk sem elérhetetlen, egy kölyök jelenleg körülbelül 300 ezer forintba kerül. A tartásukhoz azonban megfelelő környezet és állatorvosi felügyelet szükséges. Bár a kenguruk jól tűrik az itteni éghajlatot, a betegségek kezelése különleges szakértelmet igényel, így a kengurukat gondozó gazdáknak időnként fúvócsöves megoldásokkal kell beadniuk az orvosságot.

Varga Tamás kertje tehát igazi egzotikus paradicsom, ahol egy csipetnyi Ausztráliát élhetnek át a látogatók – mindezt Szombathely szívében.