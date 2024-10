Őrültet, ami a pesti lakáspiacon folyik: brútálisan elszálltak az árak, simán luxus lesz a saját otthon

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Továbbra is a fővárosi régió a legnépszerűbb az ingatlanvásárlók körében, ami az árakon is meglátszik. A fővárosban egy év alatt 8,5 százalékkal drágultak az eladó ingatlanok: az V. kerületben 1,7 millió forint az átlagos négyzetméterár, de a legolcsóbb kerületekben is közelít a 800 ezerhez. Budapest népszerűségét jelzi, hogy a környékbeli településeken sem alacsonyabbak az árak, és ha valaki olcsóbban akar házat venni, annak több mint egyórás közlekedéssel kell a fővároshoz képest számolnia.

Magyarországon Budapesten és Pest vármegyében keresik a legtöbb eladó ingatlant. Azon belül is a 13., 11. és 14. kerületek voltak a legkedveltebbek az ingatlankeresők körében - derül ki a zenga.hu ingatlankereső és -hirdetési portál szeptemberi adataiból. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Tavaly szeptemberhez képest egy év alatt annyi változás történt a célzott keresésekben, hogy a három legkeresettebb kerület közé felkerült Zugló, míg a 2. kerület kiesett ebből a listából. Szintén átrendeződés mutatkozik abban, hogy azok a külső kerületek, ahonnan átlagosan 30-40 percnyi utazással közelíthető meg a belváros (4., 10., 14., 15., 16. kerületek), népszerűbbek lettek, azaz tavaly szeptemberhez képest többen keresnek ingatlant ezekben a kerületekben. A belvárost tekintve továbbra is a 6., a 7. és a 13. kerületek a legkeresettebbek, ezeket követi a legdrágább kerület, az 5., majd a 8. kerület. Tovább drágultak a budapesti lakások A magyar fővárosban az átlagos négyzetméterárak a zenga.hu teljes aktív hirdetésállományát tekintve 8,5 százalékkal emelkedtek egy év alatt. Legnagyobb mértékben a lakások esetében (10,6%) emelkedtek az árak, míg a házak 2,7 százalékkal lettek olcsóbbak a tavalyi év hasonló időszakához képest. Budapesten jelenleg az átlagos négyzetméterárak a lakások esetében 1,3 millió forint körül alakultak, de az új építésűekért ennél jóval többet kérnek az eladók, átlagosan 1,47 millió forintot. A házak négyzetméterára jelenleg 894 ezer forint körül mozog átlagosan, persze a népszerűbb kerületekben akár félmillióval is többel kell számolni. Mostanra 10 olyan kerület maradt, ahol az átlagos négyzetméterárak egymillió forint alatt maradtak, a lakások átlagos ára tavalyhoz képest még ezekben a kerületekben is tovább emelkedett így megközelítik az egymillió forintot - mondja Lipták Zsuzsa, a zenga.hu ügyvezetője. Annak, aki olcsóbban akar lakást venni, a belvárosban egyáltalán nem érdemes körbenéznie, ugyanis mindegyik kerületben 1,1-1,2 millió forintba kerülnek a használt lakások négyzetméterárai. Budapest legdrágább kerülete is a centrumban helyezkedik el, az adatbázis szerint az 5. kerületben 1,7 millió forint használt lakások négyzetméterára. Ezt követik a mindig is drágának számító kerületek, mint a 1., 2. és 12. kerület. Itt a vásárlóknak átlagosan 1,5 millió forintos négyzetméterárral kell számolniuk. Egymillió forintos négyzetméterárra számíthatnak azok is, akik a Hungária körúton kívül eső, de még a belvároshoz közeli kerületekbe költöznének. Itt is igaz az, hogy a használt lakások árai jóval magasabbak a házakénál, de a családi házra vágyóknak is 1,1 millió forintos négyzetméterárral kell számolni. Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x) Azok, akik olcsóbban vennének házat, Budapest külső kerületeiben gondolkozhatnak. A 10., 15., 16., 17., 18., 19, 20., 21, 22., 23. kerületekben tavaly szeptemberhez képest emelkedtek a négyzetméterárak, de még mindig valamivel 1 millió forint alatt maradtak. Az adatbázis szerint a legolcsóbb kerület a házakat tekintve a 18. kerület (740 ezer Ft/m2), lakások esetében pedig a 20. kerület (856 ezer Ft/m2). Az agglomeráció sem olcsó A pandémia miatt egyre több budapesti döntött úgy, hogy az agglomerációba költözik, mert a kert és a ház az, amivel egy ilyen időszakot át lehet vészelni. Később az érdeklődés alább hagyott, de Pest vármegyében az ingatlan négyzetméterárak egy év alatt 8 százalékkal emelkedtek, átlagosan 651 384 forintra. Többnyire a Budapest-környéki települések ingatlanárai vetekednek a fővárosiakkal. Érden, Szentendrén, Dunakeszin, Vecsésen a vevőknek átlagosan 850 ezer forintos négyzetméterárral kell számolniuk a hirdetések szerint, míg Budaörsön, Veresegyházán 1 millió forint felettivel. „Akik olcsóbban szeretnének házat venni, azoknak sokkal nagyobb közlekedési idővel kell számolniuk, már ha Budapesten dolgoznak. Az adatbázisunk szerint a külső budapesti kerületek ingatlanáraival vetekszik többek között Pomáz, Monor, Üllő, Ócsa, Diósd vagy Leányfalu” - tette hozzá Lipták Zsuzsa.

Címlapkép: Getty Images

Jelentem Mégsem

0 HOZZÁSZÓLÁS Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!

NEKED AJÁNLJUK