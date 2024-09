Ennyi lakás szakadhat rá a pesti ingatlanpiacra az Airbnb betiltása miatt: mi lesz ennek a vége?

Terézvárosban betiltják az Airbnb típusú lakásokat, amely gyakorlatilag alapjaiban formálhatja át a lokális turizmust és az ingatlanpiacot is. Számos lehetséges forgatókönyv körvonalazódott a szeptember elején induló szavazás óta, de az eredmény mégis sokakat váratlanul ért. Ami biztos, hogy a VI. kerület a tiltással jelentős bevételkieséssel számolhat. Csorba Dániel, a Dandan Realty társalapítója, ingatlanos, videós szerint pedig az albérletpiacot robbanthatja be a nagyszámú új lakás.

Ahogy korábban mi is beszámoltunk róla, az elmúlt évek sikertelen kísérletei után, Terézváros ismét próbálkozik az Airbnb jellegű kiadások szabályozásával. Annak érdekében, hogy valóban az állandó lakosság véleménye döntsön, szeptember 2 és 15. között szavazást írtak ki, amelyben a helyieket kérdezték, hogy maradjanak-e az Airbnb lakások a jelenlegi formában vagy végleg betiltsák ezt a kiadási formát a kerületben.

A szavazás lezárult és a lakosság úgy döntött, nincs helye a VI. kerületben az Airbnb lakásoknak, ezért, ha minden a terveik szerint alakul, akkor 2026. január 1-től nullára csökkentik a rövid távú kiadásra felhasználható vendégéjszakák számát. Cikkünkben foglalkoztunk azzal is, hogy milyen eszközök állnak rendelkezésükre a kerületeknek, lakóházaknak, állandó lakosoknak, ha eluralkodik az Airbnb-káosz. De nem elhanyagolható tényező az sem, hogy egy teljes tiltással a kerület jelentős bevételi forrástól esik el, illetve a lokális ingatlanpiac is átalakul és az árakra is rányomhatja a bélyegét a változás.

A csökkenő bevétel borítékolható a többi lehetséges szcenárió egyelőre még csak fejtegetés, de kétségtelen, hogy a korlátozás hatással lehet a turizmusra, befolyásolhatja az albérletek árait és a helyi szolgáltatók is számíthatnak bevétel kiesésekre. Csorba Dániel a Pénzcentrumnak adott interjújában úgy fogalmazott, hogy a tiltással a magyar piac a szürkülés útjára lépne.

Teljesen más 100 éven ment keresztül a két ország. Spanyolországban a betiltással elképzelhető, hogy kezelni lehet a problémát, itthon a most pár oldal által összefogott lakások, szétrajzanának és a közösségi média felületeken foglalható szállásokká válnának. Nem kell messze menni: a most taxiként visszatért UBER sofőrjei a pár évvel ezelőtti kivonulás után, sokáig különböző közösségi média felületeken kínálták továbbra is a szolgáltatásukat és egy-egy ilyen önszerveződő csoport több tízezer főt is számlált. A rövidtávú bérléssel ugyanez lenne, ha betiltanák.

- részletezte.

Most legfrissebb videójában vázolt fel egy esetleges forgatókönyvet ingatlanpiaci szempontból az eddigi események tükrében.

A bnbinfo alapján jelenleg 2500 Airbnb típusú lakás van a VI. kerületben. Csorba Dániel szerint a fekete, szürke működés ebben az esetben túl nehéz lenne, ezért valószínűleg ezeknek az ingatlanoknak a nagy része a bérlakáspiacon fog jelentkezni.

Több embert is megkérdeztem, aki érintett, például Peter Jonest, akinek nagyjából száz egysége van a városban. Ő azt mondta, hogy szerinte a kerületben ez a változás körülbelül 10 százalékos esést fog eredményezni, hiszen ötször annyi ingatlan fog a piacra szabadulni”

– mondta a videós, ingatlanos.

Mivel az Airbnb-vel 10-15 százalékos megtérüléssel kalkulálhatnak a tulajdonosok, viszont az albérletekkel csak 5-6 százalékkal, ezért elképzelhető, hogy többen is az eladás mellett döntenek. Azonban Csorba Dániel úgy gondolja, hogy a 2500 ingatlan nagyobb része az albérletpiacon fog kikötni. Elmondta, hogy most 780 kiadó albérletet talált a városrészben, de ha itt egy ezres szám jelenik majd meg, akkor valószínűleg az albérletek ára is mérséklődhet, ami az itthoni lakosoknak fog kedvezni.

Budapesten az V. és a VII. kerület, amelyek Terézvároson kívül leginkább érintettek, máshol az ingatlanszakértő szerint a lakosság arányában annyira elhanyagolható az Airbnb lakások száma, hogy egyedül ebben a két kerületben történhetne még hasonló eredménnyel szavazás. Ha valóban meghozná ezt a döntést az említett két kerület is, akkor nagyságrendileg 7500 ingatlan kerülne piacra valamilyen formában

Átlagban olyan 100-150 ezer tranzakció van egész Magyarországon, Budapest ennek a 30-40 százalékát szokta adni, ami körülbelül 40-60 ezer tranzakció. Ha tegyük fel, hogy az összes érintett ingatlan megjelenne a piacon, amelyek nagyrészt felújítottak, jó állapotban vannak, az okozna valamilyen csökkenést"

– fogalmazott, majd hozzáfűzte, hogy szerinte nem fog minden ingatlan ráborulni a piacra, hanem a legtöbb bérlakás lesz.

Megjegyezte, ha valakinek tartalékai is vannak, akkor valószínűleg kivár majd az eladással is és amikor kezd beindulni a piac, akkor hirdeti meg a lakást. A szakértő szerint összességében, globálisan szemlélve a budapesti ingatlanpiacra minimális hatása lesz a terézvárosi tiltásnak. A teljes videót itt tudod megnézni: