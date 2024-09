Tényleg tarthat a bírságtól, aki így használja a klímáját? Ezért panaszt tehetnek a szomszédok

Sokak számára egyszerű kellemetlenség csupán az utcára csöpögő légkondik vize, nem tudják, hogy gyakorlatilag szennyvízről van szó - írja a G7. Semmiképp sem jó tehát, ha a kondenzvíz a fejünkre, ruhánkra csöpög - ugyanígy az utcára sem kéne eleve csöpögnie. Sokat azonban nem lehet ellene tenni, minthogy messzire elkerüljük az utcára csöpögő klímákat.

Az inverteres split légkondicionálók nagy melegben 1-3 liter kondenzvizet is termelhetnek óránként. Egy tízemeletes lakóháznál egy-egy lépcsőháznyi lakás felett már gyakran két tucat légkondi is lehet, vagyis adott esetben óránként akár 50-70 liter, naponta fél köbméter víz is kicsoroghat a berendezésekből. Ideális esetben a kondenzvíz nem okoz problémát, mert olyan lassan csöpög, hogy például az erkélyre folyatva folyamatosan elpárolog, de a jelek szerint a nem ideális esetek aránya a légkondik számának emelkedésével egyre nő - írja a lap. Az egyre hosszabb és egyre nagyobb hőség miatt a víz mennyisége jóval nagyobb lett, így ami a kiépítéskor még nem volt zavaró, az mára azzá válhatott.

Évről évre vitás téma, lehet-e a légkondik vizét az utcára csöpögtetni. Valójában az, hogy hova kellene vezetni szabály szerint ezt a vízmennyiséget, nehezen megválaszolható kérdés. Nincs ugyanis általános szabály, a gyakorlat szerint a lakástulajdonos és a klímaszerelő dönt az ügyben, a kivitelezéskor. A kondenzvizet jó esetben vissza kellene vezetni a lakásba, és inkább a lakás lefolyó rendszerébe bekötni - bár legtöbb helyen így is egy vödörbe csöpög a víz. A bent így vagy úgy elvezetett víz azonban extra költséget jelenthet, és jogi kérdéseket is felvet. Mivel például főszabály szerint az esővizet sem lehet bevezetni a szennyvízcsatornába, hanem azt mindenkinek a saját ingatlana területén kell(ene) elapasztani, ha a helyi szabályozás másképp nem rendelkezik.

Az ellentmondás ott van, hogy a szifonba bekötött légkondi vize nem a csapból származik, mégis a szennyvízcsatornát terheli meg (akár a rezsit növelve). Tisztának viszont nem tekinthető, legfeljebb növényt locsolni vagy autót mosni alkalmas, tehát végső soron egyfajta szennyvíz (és emiatt is kifogásolható, ha az ember fejére csöpög) - írják. Jellemző, hogy jobb híján a kondenzvíz csövét a közeli ereszcsatornába kötik be, mely jó megoldás lehet, ha az eresz egyébként nem a szennyvízcsatornába van bekötve.

Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló törvény (oték) szerint a gépészeti berendezések kültéri egységének az építési helyen belül kell lennie, de ez a paragrafus csak pár éve hatályos, az előtte épített ingatlanoknál nem érévnyesíthető. A jogszabály azt is előírja, hogy az épületek berendezéseit "olyan módon kell szerelni, hogy veszélyhelyzet ne keletkezzék, az esetleges meghibásodás az építmény és részei állékonyságát, továbbá a szomszédos helyiségek és önálló rendeltetési egységek rendeltetésszerű használatát ne veszélyeztesse”. Ezt elvileg lehet úgy értelmezni, hogy a kondenzvizet nem lehet szabadon kivezetni, a szabályt az építésfelügyelet ellenőrzi, és a szankció a használatbavételi engedély megtagadása lehet – leginkább új építéseknél - írják.

Az önkormányzatok a helyi építési szabályzatok módosításával befolyásolhatnák a helyzetet, de nemigen létezik olyan szabályzat, amelyben a légkondik vízelvezetése explicit módon szerepelne. Inkább arra akad példa, hogy budapesti társasházakban a közös képviselő a lépcsőházi faliújságon nagyon szépen kérte a lakókat, hogy ne folyassák ki az utcára a kondenzvizet, mert panaszkodnak az arra járók.