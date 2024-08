Teljesen felborul az időjárás: zápor, zivatar és szélvihar is lehet ma, mutatjuk, hol

Több helyen is kialakulhat zápor és zivatar, itt erős széllokésekre és gyorsan lezúduló csapadékra is számítani kell.

Általában közepesen felhős időre számíthatunk, de időszakosan erősen felhős is lehet az ég. Összességében több helyen várható zápor, zivatar. A Dunántúl délnyugati részein valószínű legkevésbé csapadék - írja a met.hu.

A szél csak zivatarok környezetében lesz erős vagy viharos. A legmagasabb nappali hőmérséklet 30 és 38 fok között alakul, a tartósabban felhős tájakon lesznek az alacsonyabb értékek. Késő estére 22 és 29 fok közé csökken a hőmérséklet.

Napközben nagyobb eséllyel és számban egy északnyugat (Győr) - délkelet (Békéscsaba) sáv területén alakulhatnak ki zivatarok, felhőszakadással kísért zivatarok, de emellett az ország más részein, több helyen számíthatunk kialakulásukra.

Este, éjszaka is aktív marad a légkör: estétől leginkább az Alföldön, majd éjjel északnyugaton is elszórtan képződhetnek zivatarok. A zivatarokat viharos széllökés (~60-80 km/h, néhol >90 km/h, erre a déli tájakon nagyobb az esély), jégeső (általában < 2 cm, intenzív zivatarok környezetében 3-4 cm) és intenzív csapadék (~10-25 mm) kísérheti. Rövid idő alatt nagy mennyiségű csapadék is lezúdulhat veszteglő zivataroknál (> 25-30 mm).