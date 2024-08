100 éves Biri néni filléres receptje, de még mindig verhetetlen: rengetegen esküsznek rá

Biri néni, Erdély híres szakácsnője jelentős hatással volt a 20. századi erdélyi konyhára. Szakácskönyve, amely 1923-ban jelent meg, az első ismert erdélyi ilyen jellegű mű volt, és a 19-20. századi hagyományos ételeket tartalmazza. A könyv népszerűsége és jelentősége azóta is megmaradt. A HelloVidék cikke az egyik leghíresebb receptjét mutatja be.

A szakácskönyvben található receptek rövidek és tömörek, gyakran mennyiségi adatok nélkül, de még így is könnyen követhetők. Biri néni munkássága nagyban hozzájárult az erdélyi gasztronómiai hagyományok megőrzéséhez.

Biri néni immár 101 éves szakácskönyvét lapozgatva olyan receptet kerestek, ami különleges megjelenéssel és ízvilággal bír, azonban bárki könnyen elkészítheti.

A magyar gasztronómiában régebben a belsőségek is értékes alapanyagoknak számítottak, emellett kimondottan népszerűek voltak a különféle tészták és gombócok, töltött és töltetlen verzióban is, a leves pedig Erdélyben elmaradhatatlan részét képezte a főétkezéseknek. A lap a Biri néni-féle tüdőstáska receptjét mutatja be, ami gyakorlatilag egy tüdős-májas töltött tésztabetéttel készített zöldségleves. Hasonló módon készülni, mint az eredeti bakonyi betyárleves.