Itt a tökéletes szederlekvár, szederszörp receptje: így biztosan nem lesz savanyú

A szeder a magyar kertek féltve őrzött csodagyümölcse, a belőle készített ételek és lekvárok semmi máshoz sem hasonlítható finomságok, a szederszörp pedig igazi életelixír, amiből érdemes minél többet fogyasztanunk a nyári szezonban – írja a HelloVidék.

A szedrek (Rubus) népes nemzetsége a rózsafélék családjába tartozik (ugyanúgy, ahogy például a szintén szuperegészséges csipkebogyó is), a legtöbb hazai fajt a vadszedrek (vagy földi szedrek) közé soroljuk. A szedernek csak Európában körülbelül kétezer fajtáját tartják számon, Európában, Ázsiában és Észak-Amerikában, illetve Észak-Afrikában is az őshonos bogyósok közé tartozik. A szeder egy tipikus erdei gyümölcs, gyakran árusítják más bogyósokkal, például málnával, szamócával, ribizlivel vagy feketeáfonyával együttesen.

A szeder gyümölcse hasonlít a fekete faeperhez, de azzal nem összekeverendő, régen a népi világban gyakran nevezték fekete málnának, szederjének vagy szedernyének is. Érdekesség, hogy habár a szedret a bogyósok közé soroljuk, a növény termése valójában nem igazi bogyó, hanem olyan csonthéjas terméscsoport, mint rokona, a málna.

A házi szederdzsem receptje

A legízletesebb lekvárjaink és dzsemjeink közé soroljuk a szederdzsemet, amihez jóformán semmire nincs szükségünk, csak gyümölcsre, cukorra, és egy kis dzsemfixre. A szederből – habár ez a gyümölcs is alkalmas a hagyományos lekvárfőzésre – általában dzsemjellegű készítményeket szokás főzni, ugyanis egy nagyon lédús, viszont roppant drága nyári bogyósról van szó, amiből megéri kihozni a maximumot.

A szederrajongókat megosztja a kérdés, miszerint maggal vagy mag nélkül érdemes-e a szederlekvárt, szederdzsemet készíteni. Mindkét alternatíva járható, azonban mi benne fogjuk hagyni a magot, egész egyszerűen azért, mert semmit sem ront a lekvár élvezeti értékén, sőt, annál „szedresebb” lesz a végeredmény. Aggodalomra semmi ok: habár a szeder sajnos nem filléres alapanyag, a dzsem elkészítése pofonegyszerű! - írja a lap.

Hozzávalók:

1 kg szeder

kb. 400 g kristálycukor

3/4 csomag dzsemfix 4:1

A szederdzsem elkészítése

Mossuk meg alaposan (de ne áztassuk!) a szedret, majd tegyük egy fazékba, hintsük meg egy marék kristálycukorral és kézzel roncsoljuk szét a gyümölcsöt. Várjunk tíz percet, hogy a szeder kiereszthesse a levét, majd szűrjük le róla a felesleget – jusson is, maradjon is! – egy másik, kisebb edénybe vagy mérőpohárba. Mi 4 dl levet szűrtünk le a gyümölcsről, amit, ha szeretjük, egyszerűen meg is ihatunk, azonban mi félretesszük egy üveg szörp elkészítéséhez.

A maradék, feleslegesen sok létől megszabadított alapanyagot kezdjük el főzni a többi kristálycukorral, sűrű kevergetés mellett, egészen addig, míg a szeder húsa el nem olvad a lekváralapban – kb. 30 perc alatt elkészülünk. Az alapba keverjük bele a dzsemfixet, forraljuk össze, majd adagoljuk ki a lekvárt az előzőleg csírátlanított üvegekbe. A lezárt tetejű üvegeket állítsuk 15 percre fejtetőre, majd hűtsük ki őket száraz dunsztba téve, és mehetnek is a kamra polcaira!

A teljes cikk a szeder gyógynövényként való hasznosításáról, egyéb érdekességekről és a szederszöp receptje a HelloVidék oldalán olvasható.