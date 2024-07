Brutál négyzetméterárak Budapesten: felkötheti a gatyát, aki most venne lakást a fővárosban

A lakásvásárlók szempontjából kedvezően alakulnak az árak az országos piacon. Az ingatlan.com lakásárindexe - amely lényegében elsőként mutatja meg a piaci változásokat - júniusban minimális csökkenést, lényegében stagnálást mutatott havi összevetésben. Az Eurostat is kiadta lakásárváltozások első negyedéves eredményeit. Az előző negyedévhez képest történt 5,1 százalékos hazai áremelkedés a harmadik leggyorsabb növekedési ütem az EU-ban. A legfrissebb adatok szerint a használt és új lakások átlagos négyzetméterára Budapesten 1,05 millió forintnál jár. A vármegyeszékhelyek közül Pécsen van a legtöbb eladó lakóingatlan, amelyek átlagban 688 ezer forintos négyzetméteráron szerepelnek a kínálatban. Debrecenben viszont 833 ezer, Szegeden pedig 759 ezer forinttal számolhatnak a vásárlók.

Ismét változás történt az országos lakásárak trendjében, ami elsősorban a lakásvásárlást tervezőknek jó hír. Az ingatlan.com lakásárindexe szerint a korábbi tempós drágulás után júniusban 0,4 százalékkal mérséklődtek a lakásárak, ami a gyakorlatban már stagnálást jelent.

A legfrissebb adatokból azt látjuk, hogy az árak a kereslet alakulását tükrözik. Az év elején megugrott az érdeklődések száma, ami a lakásdrágulást is felgyorsította, de májushoz képest júniusban mind a kereslet mind pedig a lakásárak stagnálásba váltottak

- értékelte a friss számokat Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője. A KSH is kiadta az idei első negyedév előzetes számait, ami alapján az előző negyedévhez képest 5,1 százalékos drágultak a lakások. Az Eurostat adatai szerint ez az áremelkedési ütem a harmadik legnagyobb az EU-n belül, ahol nagyok az eltérések.

Bulgáriában például 7 százalékos áremelkedés ment végbe, míg a németországi lakáspiac piac több mint 1 százalékos árcsökkenést könyvelhetett el. A német lakásárak közel két éve csökkennek részben a gazdasági helyzet alakulása, részben pedig az ottani erőteljes zöldítési és energiatakarékossági beruházási programok miatt, amelyek nagy terhet rónak az ingatlanok tulajdonosaira.

Balogh László hozzátette azt is, hogy a hivatalos adatokból most kirajzolódó tempós év eleji lakásdrágulást már korábban látni lehetett az ingatlan.com lakásárindexe alapján. Szintén elsőként jelezte a mutató azt, hogy a múlt év végén stagnáltak az árak a magyar piacon, míg a KSH előzetes adatai még közel 2 százalékos csökkenésről árulkodtak. Az illetékeljárások után azóta beérkezett adatok alapján korrigált KSH árindexe is stagnálásra váltott.

Árkörkép az országból

Az ingatlan.com elemzése ismerteti az eladó ingatlanok aktuális árait is. A fővárosi átlagos négyzetméterárak július elején 1,05 millió forintot tettek ki. A XX. kerület a legolcsóbb 700 ezer forint alatti átlaggal, a legdrágább pedig az V. kerület, ahol már majdnem 1,7 millió forint ugyanez az érték.

A vármegyeszékhelyek közül Pécsen van a legtöbb eladásra váró lakóingatlan, amelyek 668 ezer forintos átlagos négyzetméterárral szerepelnek a piacon. A második és harmadik legnagyobb választékkal Debrecen és Szeged rendelkezik, előbbi városban jóval magasabb az ár, 833 ezer forint volt július elején, míg Csongrád-Csanád vármegye székhelyén 759 ezer forinttal számolhatnak a vásárlók. Győrben 786 ezer forint az átlag, miközben Miskolcon 438 ezer, Kecskeméten 639 ezer forint.