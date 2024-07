Rendkívüli közleményt adtak ki a hazai víztározókról: erről mindenkinek tudnia kell a kánikulában!

Harmadfokú hőségriasztás van érvényben egyelőre péntekig, a vízművek munkatársai folyamatosan figyelik a vízhálózatot. Összegyűjtöttek emellett hasznos tanácsokat is arra vonatkozóan, milyen trükkökkel úszhatjuk meg, hogy rosszul legyünk ebben a borzalmas kánikulában.

Korábban mi is beszámoltunk róla, hogy az országos tiszti főorvos a szabályoknak megfelelően egészen péntekig tartó, harmadfokú hőségriadót rendelt el az ország teljes területére. Az előrejelzések szerint ez több is volt, mint indokolt: ezen a héten akár 37 fokig is felkúszhat a hőmérséklet, a pályaudvarokon és a buszállomásokon is vizet osztanak.

Ebben a rekkenő hőségben különösen fontos, hogy figyeljünk a szervezetünkre, fogyasszunk minél több folyadékot például. Annak érdekében pedig, hogy ezt mindenki biztonsággal megtehesse, a vízügyi szolgálatok is minden percben dolgoznak: mint a Duna Menti Regionális Vízmű mai posztjában írja, a munkatársaik folyamatosan ellenőrzik a tárolómedencék töltöttségi szintjeit és a kutak vízkivételi kapacitásait is. Amennyiben pedig üzemzavar lépne fel a vízhálózatban, azt a munkatársaik a lehető leghamarabb igyekeznek elhárítani.

A DMRV azonban nem csak megnyugtatta a lakosságot, hanem praktikus tanácsokat is közölt arra vonatkozólag, hogy mit tehetünk saját magunkkal, amikor a hőség már olyan méreteket ölt, hogy az az emberi szervezetet is veszélyezteti.

Íme, ezeket javasolják:

Napközben tartsuk az ablakokat csukva, használjunk függönyt vagy egyéb sötétítőt.

Lehetőleg éjszaka szellőztessünk, a nem létfontosságú elektromos készülékeket pedig érdemes lehet kikapcsolni - még a világítást is.

Ha van légkondicionáló berendezésünk, akkor ennek működtetése idején tartsuk csukva az ajtót és az ablakot

Hőhullámok idején, amikor a külső hőmérséklet 35-39 Celsius fok közötti, az ideális belső hőmérséklet 28 fok körüli beltéren – nem javasolt tehát a túlzott légkondicionálás. A ventillátort csak rövid ideig szabad használni, mivel kiszárítja a szervezetet!

Ha se ventillátorunk, se légkondink nincs, akkor töltsünk legalább 2-3 órát olyan helyen, ahol a légkondicionálás adott.

Kerüljük a megterhelő fizikai munkát, tartózkodjunk árnyékos helyen a legmelegebb órákban.

Tartsuk testhőmérsékletünket alacsonyan, és fogyasszunk sok folyadékot, elsősorban vizet - ez a kiszáradás megelőzése miatt döntő fontosságú.

Gyakran zuhanyozzunk langyos vagy hideg vízzel akár többször is naponta. Használjunk emellett vizes borogatást, hűtsük lábunkat langyos vízben.

A vízfogyasztásról fentebb már írtunk, viszont fontos, hogy kerüljük az alkohol és a magas cukortartamú italok fogyasztását.

A légkondicionálókról, a lakás praktikus és megfelelő hűtéséről a Pénzcentrum is hosszabban írt a hétvégén, ezt a cikket ide kattintva olvashatod el ismét: