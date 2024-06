165 ezer magyarnak már ilyen villanyórája van: nem kell szenvedni diktálással, leolvasással

Befejezte annak a több, mint 165 ezer új okosmérőnek a telepítését az E.ON Hungária Csoport, amelyek ügyfeleik kényelmét és az áramhálózat fejlesztését egyaránt szolgálják - közölték pénteken. A most lezárult fejlesztési projekt új eszközeivel együtt immár 450 ezer okosmérő működik a cég szolgáltatási területén, ez a hazai okosmérők több, mint kétharmada. Az okosmérők lehetővé teszik a távleolvasást, az általuk küldött adatok révén a hibák felderítésében és javításában is új lehetőségek nyílnak.

Mintegy 165 ezer okosmérő telepítését fejezték be június végével a cég szakemberei a Dunántúlon és Pest vármegyében egy Európai Unió által finanszírozott beruházás keretében. A legmodernebb készülékek részben a családi otthonokba és egyéb ingatlanokba, részben ipari, vállalati létesítményekbe kerültek.

Az okosmérők az intelligens áramhálózat alapelemei, a készülékek sokkal többet tudnak, mint a korábbi hagyományos mérőórák. Folyamatos kapcsolatban vannak a cég mérési központjával, automatikusan küldenek és fogadnak adatokat, így ezeket a készülékeket már szükségtelen helyben, fizikailag leolvasni. Az okosmérők a napelemmel rendelkező háztartások esetében a megtermelt és a felhasznált villamos energia mennyiségéről is részletes adatokat szolgáltatnak az ügyfelek számára, a könnyen leolvasható, nagy méretű kijelzőjük révén kényelmesen.

A készülékek által a vállalathoz küldött adatok révén a hibák felderítésében és javításában is új lehetőségek nyílnak. Áramszünet esetén segítségükkel a szolgáltató azonnal, akár az ügyfelek jelzései nélkül is értesülhet a meghibásodásokról, így a hibajavítást is sokkal gyorsabban meg tudja kezdeni. Az eszközök a távvezérlést, vagyis a távolból történő ki- és visszakapcsolást is lehetővé teszik, így számos esetben a kiszállás, illetve annak időszükséglete is megspórolható minden érintett számára.

A 10,074 milliárd forintos vissza nem térítendő támogatásból létrejött beruházás a Széchenyi Terv Plusz program keretében az Európai Unió finanszírozásával a Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz (RRF) pénzügyi forrásainak felhasználásával valósult meg. A most lezárult projekt újonnan beépített eszközeivel együtt immár 450 ezer okosmérő működik a cég szolgáltatási területén. Ez a vállalatcsoportnál használt mérők több, mint 10 százalékát teszi ki. Az E.ON 2030-ig ennek az okosmérő-aránynak a további megduplázását tervezi dunántúli és pest vármegyei szolgáltatási területén.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 10 millió forintot, 15 éves futamidőre, már 7,21 százalékos THM-el, havi 89 803 forintos törlesztővel fel lehet venni a CIB Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az Erste Banknál 8,04% a THM, a Raiffeisen Banknál 8,09%; az UniCredit Banknál 8,12%, a K&H Banknál 8,31%, akárcsak az OTP Banknál. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

A vállalat az elmúlt években folyamatosan növelte az okosmérők arányát. Az idehaza működő 670 ezer okosmérő több, mint kétharmadát az energiavállalat ügyfelei használhatják. Ez egy eleme annak a stratégiának, amelyek célja a Dunántúli és Pest vármegye áramhálózatának teljes megújítása.