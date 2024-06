Újabb zivatarok közelednek: itt lehet számítani szélre, felhőszakadásra, akár jégre is ezen a héten

A HungaroMet figyelmeztetése szerint elsőfokú zivatarveszély érvényes kedden 10 vármegyében, szerdán és csütörtökön pedig az egész országban. Kedden felhőszakadás is lehet 3 megyében, a záprokból, zivatarokból rövid idő alatt 25-30 mm-t meghaladó csapadék hullhat. Hétfőn már nem várható kritériumokat elérő veszélyes időjárási jelenség.

Hétfőn este az ország északkeleti kétharmadán nagyrészt derült idő várható, míg délnyugaton közepesen, illetve erősen felhős időszakok is lehetnek. Arrafelé hajnaltól már zápor, esetleg zivatar is előfordulhat. Az északi, északkeleti szél veszít erejéből, de még több helyen - főként az Alföldön - lehetnek élénk széllökések. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet döntően 14 és 19 fok között várható, ennél hidegebb az Északi-középhegység hidegre hajlamos, szélvédett helyein lehet.

Kedden hajnalban, délelőtt a déli, délnyugati országrészben már kialakulhatnak zivatarok, melyeket intenzív csapadék, esetleg szélerősödés kísérhet - írja a meteorológiai portál. Kedd késő délután, este dél felől labilizálódik a légkör és újabb hullámban várható zivatarok kialakulása, melyeket kiemelten délen, délkeleten lokálisan felhőszakadás (> 30 mm), erős, viharos széllökések (ált. 60-80 km/h) és esetleg kisebb méretű jég (< 2, 3 cm) kísérhet. Szerdára virradó éjszaka várhatóan nem cseng le a zivatartevékenység, egyre északabbra lehet számítani előfordulásukra (legkevésbé északkeleten).

Keddre elsőfokú figyelmeztetést adtak ki Baranya, Bács-Kiskun, Békés, Csongrád-Csanád, Fejér, Somogy, Tolna, Vas, Veszprém és Zala vármegyékre zivatarveszély miatt. "Elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés, jégeső előfordulhat!" - írták. További 3 megyében - Bács-Kiskunban, Békésben és Csongrád-Csanádban - felhőszakadás veszélyére figyelmeztetnek. "Intenzív záporokból, zivatarokból rövid idő alatt 25-30 mm-t meghaladó csapadék hullhat" - írták.

Kedden az ország északkeleti kétharmadán nagyrészt derült idő várható, míg délnyugaton közepesen, illetve erősen felhős időszakok is lehetnek. Arrafelé hajnaltól már zápor, esetleg zivatar is előfordulhat. Az északi, északkeleti szél veszít erejéből, de még több helyen - főként az Alföldön - lehetnek élénk széllökések. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet döntően 14 és 19 fok között várható, ennél hidegebb az Északi-középhegység hidegre hajlamos, szélvédett helyein lehet.

Szerdára és csütörtökre az egész országra elsőfokú zivatarveszélyt jeleznek.

Szerdán erőteljes gomolyfelhő-képződésre és fátyolfelhőkre is számíthatunk. Többfelé várható zápor, zivatar, helyenként felhőszakadás, jégeső is előfordul. A keleti szél sokfelé megélénkül, időnként megerősödik, zivatar térségében viharossá is fokozódhat. A minimum-hőmérséklet 14 és 21, a csúcsérték 24 és 33 fok között alakul, délkeleten lesz a legmelegebb.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Csütörtökön erőteljes gomolyfelhő-képződésre és fátyolfelhőkre számíthatunk. Többfelé kialakulnak záporok, zivatarok, helyenként felhőszakadás, jégeső is lehet. A keleti, délkeleti szél többfelé megélénkül, zivatarban megerősödhet vagy viharossá fokozódhat. A hőmérséklet hajnalban 14, 20, délután 24, 31 fok között várható.

Pénteken a gomoly- és fátyolfelhők mellett általában sok napsütés várható. Szórványosan valószínű záporeső, zivatar. Zivatar térségében átmenetileg megerősödhet a szél. Hajnalban 14, 20, a délutáni órákban 26, 32 fokot mérhetünk.

Szombaton napos idő valószínű gomoly- és fátyolfelhőkkel. Helyenként kialakulhat záporeső, zivatar. A délnyugati, majd a délkeleti szelet helyenként élénk lökések kísérik, zivatar környékén meg is erősödhet a légmozgás. A minimum 16, 21, a maximum-hőmérséklet 28, 34 fok között várható.

Vasárnap a gomoly-, illetve fátyolfelhők mellett általában többórás napsütésre van kilátás. Elszórtan előfordulhat záporeső, zivatar. Sokfelé megélénkül, helyenként megerősödik a déli, majd a Dunántúlon az északnyugatira forduló szél. A hajnali 17, 23 fokról 30 és 36 fok közé melegszik fel a levegő.