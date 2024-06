Itt a válasz az örökös klímaháborúra: hány fokra kell hűteni a lakást, irodát?

A nyári hőmérséklet beállítása otthon és munkahelyen egyaránt gyakori vitatéma, ahol a komfortérzet személyenként eltérő. Az építészeti előírások és egészségügyi ajánlások figyelembevételével azonban kompromisszumos megoldást lehet találni.

Most aztán igazán lecsapott a nyári kánikula: mint tegnap mi is beszámoltunk róla, az országos tiszti főorvos elrendelte a harmadfokú hőségriadót szombat éjfélig, miután az előrejelzések szerint tartós maradhat a durva kánikula.

Az NNGYK ajánlásai szerint hőségriadó esetén több folyadékot, elsősorban vizet kell fogyasztani. A déli órákban semmiképpen ne tartózkodjunk a tűző napon, és nem szabad megfeledkezni a napvédő krémek használatáról, továbbá a sapka, vagy kalap viseléséről sem.

Hűtsünk, de hol és mennyire?

A nyári hónapokban, különösen a mostanihoz hasonló extrém hőségben gyakran előforduló vita tárgya, hogy milyen hőmérsékletre kellene beállítani a légkondicionálókat otthon és a munkahelyeken. Ez különösen fontos kérdés azok számára, akik otthonról dolgoznak. Az emberek eltérő igényei miatt nem ritka, hogy nézeteltérések alakulnak ki ebben a témában. Néhányan panaszkodnak a túlzott melegre, mások pedig már 25-27 fokos hőmérsékletnél is túl hidegnek érzik a környezetet.

Egy amerikai felmérés szerint a nemi különbségek is befolyásolják az ideálisnak tartott hőmérsékletet; a nők átlagosan 22 fokot, míg a férfiak 21 fokot részesítenek előnyben az irodai munkavégzés során. Fontos azonban megjegyezni, hogy személyes preferenciákon túlmenően léteznek irányadó normák is, amelyek az épületek belső hőmérsékletét határozzák meg. Ezek az előírások elsősorban építészeti és energetikai szempontból relevánsak, de figyelembe veszik a munkavédelmi és egészségügyi ajánlásokat is.

Az épület vagy helyiség funkciója



A minimális belső hőmérséklet fűtésnél (°C) Hőmérséklet-tartomány fűtésnél (°C) A maximális belső hőmérséklet hűtésnél (Amennyiben van gépi hűtés!) (°C) Hőmérséklet-tartomány hűtésnél (°C) Lakóépület: huzamos tartózkodásra szolgáló helyiségek (szobák, étkező, hálószoba, stb.) 20 20-25 26 23-26 Lakóépület: egyéb helyiségek (konyha, tároló, stb.) 16 16-25 - - Iroda (cellás vagy egyterű), Konferenciaterem, Előadó, Osztályterem, Étterem/büfé 20 20-24 26 23-26 Óvoda 22 22-24 26 23-26 Áruház 16 16-22 25 21-25

Forrás: MSZ EN 15251:2007; Pénzcentrum

Nem mindegy, hogyan szellőztetünk

Az épületek tervezésekor figyelembe kell venni az energetikai jellemzőket és az elvárható belső hőmérsékletet is. A nyári túlmelegedés elkerülése érdekében különféle épületszerkezeti megoldásokat, árnyékolást és természetes szellőztetést kell alkalmazni.

Továbbá fontos a klímaberendezések használata során odafigyelnünk arra, hogy a külső és belső hőmérséklet közötti különbség ne legyen nagyobb, mint 8-10 fok.

Az egészségügyi ajánlások szerint ennek figyelmen kívül hagyása növelheti a megfázásos megbetegedéseket. A klímaberendezések helytelen használata ízületi fájdalmakhoz és egyéb problémákhoz vezethet. Ezért javasolt, hogy ne irányítsuk közvetlenül emberek felé a légáramot és mérsékelt ventillátorsebesség mellett üzemeltessük ezeket.

Kutatások rámutattak arra is, hogy az ideális munkahelyi hőmérséklet változhat attól függően, milyen típusú feladatot végez valaki. Például kreatív, szellemi tevékenység esetén magasabb hőmérséklet lehet előnyös, míg monoton feladatoknál egy hűvösebb környezet javasolt.

Összefoglalva elmondható, hogy bár az ideális belső hőmérséklet személyenként eltérhet, léteznek általános irányelvek és ajánlások, amelyek segíthetnek abban, hogy mindenki számára elfogadható legyen a légkondicionált helyiségek hőmérséklete. A klímákat pedig érdemes időszakosan leellenőriztetni, ugyanis akár ki is gyulladhatnak, ha nincsenek rendszeresen kitisztítva: erről a Pénzcentrum is írt nemrég, ezt itt olvashatod el újra.