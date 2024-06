Betelt a pohár az agglomerációban: itt a friss tiltás, ide egy ideig biztos nem épül több társasház

Abony meggátolja, hogy a többlakásos társasházak épüljenek családi házak mellé a településen - írja a szoljon.hu. A város képviselőtestülete úgy döntött, átírják a helyi építési szabályzatról szóló rendeletet, annak elkészültéig pedig változtatási tilalom él a városközponti és belterületi telkekre. Ennek értelmében legfeljebb egylakásos társasházak épülhetnek. A döntés azért született, mert a város szeretné megakadályozni, hogy oda nem illő többlakásos társasház épülhessen egy-egy ilyen telekre.

Abony tulajdonképpen lépéskényszerbe került: a várost eddig elkerülte a nagyszabású lakótelep-fejlesztés, azonban a környékbeli városokban tapasztalható ingatlanár-növekedés miatt Abony is vonzóvá válhat a befektetők számára. Márpedig a jelenlegi építési szabályzat nem tiltja, hogy akár hatlakásos társasházat is építhessenek családi ház mellé. Noha azt az előterjesztés is kimondja, hogy a városközpontokban van létjogosultsága a többlakásos társasházak építésének, ugyanakkor Abonyban ez nyomban felvetné parkolóhelyek számának kérdését - írták.

Mindezt megelőzendő, a képviselő-testület úgy döntött, erre vonatkozóan módosítják az építési szabályzatot. A tervezetet várhatóan nyár végén tárgyalják a képviselők. Addig is változtatási tilalmat rendeltek el a belterületi és városközponti telkekre - írja a lap.