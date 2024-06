Mégis, mi folyik az agglomerációban? Kutya se veszi az ilyen házakat: tudhatnak valamit

Míg a kínálat jelentős, addig gyenge a kereslet most Budapest északi agglomerációjának ingatlanpiacán, ahol fővárosi szinten járó ingatlanárakkal találkozhatnak az érdeklődők. Sem az állami támogatásoknak, sem a hitelezés fellendülésének nem érezni egyelőre a hatását.

Nem tett jót az elmúlt két év az északi agglomeráció ingatlanpiacának, és kijelenthető, hogy 2023 kifejezetten gyenge év volt, ami többek között a magas ingatlanáraknak, a szintén magasan járó hitelkamatoknak és az eltűnő keresletnek volt köszönhető - mondta Balla Frigyes, a Balla Ingatlan operatív igazgatója.

Ezzel szemben a kínálat továbbra is erős, így az érdeklődők szinte minden ingatlantípusból széles választékot találnak. Annál is inkább, mert a megvalósuló tranzakciók száma csekély, hiszen az ingatlanközvetítői tapasztalatok szerint a vevők az északi agglomeráció magas árai, és nem mellesleg a szintén magas üzemanyagárak miatt inkább a főváros felé fordulnak.

A helyzetet nem könnyíti meg, hogy a csökkenő tranzakciószámok ellenére az ingatlanközvetítők nem tapasztaltak árkorrekciót a térségben, sőt az elmúlt hónapokban még emeltek is a kínálati árakon az ingatlantulajdonosok, ami egyébként azt jelenti, hogy az itteni árak a budapesti ingatlanárakkal egy szinten mozognak - hívta fel a figyelmet Balla Frigyes, aki szerint ezek az említett kínálati árak átlagosan 10 százalékkal magasabbak a valós értékesítési áraknál.

A tulajdonosok tehát nem számíthatnak gyors eladásra, kivéve persze akkor, ha a kereslethez igazítják az áraikat, illetve, ha felújított, energiatakarékos ingatlant kínálnak eladásra, mert ezekre továbbra is nagyobb kereslet érezhető. Mindenesetre az átlagos értékesítési idő lakásoknál 2-3 hónap, házaknál fél év.

És, hogy hol járnak most az árak Dunakeszin és környékén? A szakértő szerint nem könnyű megmondani, mert nagyon jelentős a szórás. A lakások esetében 700-800 ezer forintos, átlagos négyzetméterárakról beszélhetünk, míg házaknál 500-700 ezer forintos négyzetméterárakról. Természetesen egy félmilliós négyzetméterárú ingatlannál már több kompromisszumot is meg kell kötnie a vevőnek, míg az ársáv felső határánál lévő összegért már jó állapotú ingatlanhoz juthat.

Az állami támogatások - melyek Balla Frigyes szerint jelenleg inkább csak hiteltámogatást jelentenek - nem igazán éreztetik hatásukat ezen a piacon, már csak azért sem, mert túl magasak ehhez az árak. Ráadásul - a fővárostól eltérően - a hitelezés sem pörgött fel az elmúlt hónapok során az északi agglomerációban.

Az újépítésű ingatlanok piaca szintén nagyon visszafogott: az elmúlt két évben jelentős mértékben estek vissza az ingatlanfeljesztések, olyannyira, hogy még a hirdetések között is alig találunk most eladó újépítésű ingatlant, melyek ára négyzetméterenként 1 millió forint körül jár.

Ha a bérlakások piacán nézünk körül, akkor szintén a budapestihez hasonló bérleti díjakkal találkozhatunk, vagyis lakásokat a legolcsóbban 150-160 ezer forintért bérelhetünk egy hónapra, míg a házak árai 300-400 ezer forint környékén indulnak.

Balla Frigyes ugyanakkor a mostani kedvezőtlen helyzet ellenére is úgy látja, hogy mivel az elmúlt évtizedekben is folyamatosan oda-vissza áramlott a lakosság a főváros és az agglomeráció között, így feltehető, hogy a jelenlegi stagnálás sem fog örökké tartani, és amint újra kedvezőbbé válik a gazdasági környezet, ismét megnő a kiköltözések száma, többek között az északi agglomerációba is.

Az agglomeráció slágertelepülései

Az elmúlt években erőteljes kiáramlási hullám jellemezte a fővárosi agglomerációt. Azonban a rezsiválság hatására befagyott az ingatlanpiac, megtorpant a szuburbanizáció. A Pénzcentrum nemrég megjelent cikkében azt tekintette át, hogy az elmúlt egy, illetve 5 évben mely településeket hogyan változott a lakosságszám. Ez alapján kirajzolódik, mely agglomerációs települések voltak a kiköltözési hullám favoritjai, hol állt meg a növekedés az elmúlt évben, és hová nem költöznek szívesen az emberek: