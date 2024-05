Fontos változásról tájékoztat az MVM: ez minden ügyfelet érint, jobb róla tudni

Mostantól az MVM minden lakossági ügyfele ugyanazon az online ügyfélszolgálaton és applikációban intézheti gáz- és áramügyeit, ideértve azokat is, akik 2021 szeptembere előtt az ELMŰ-ÉMÁSZ ügyfelei voltak. Érdemes mielőbb regisztrálniuk, mert a régi áramügyintézési felületek hamarosan megszűnnek. Nincs külön teendőjük azoknak, akik földgázügyeiket jelenleg is online vagy okostelefonon intézik – őket innentől a már jól ismert felület automatikusan fogadja áramügyintézésre is.

Mostantól az MVM Next minden lakossági ügyfele az mvmnext.hu/Ugyfelszolgalat online ügyfélszolgálati oldalon, illetve az MVM Next elnevezésű applikációban intézheti gáz- és áramügyeit. A változással összefüggésben a korábbi ELMŰ-ÉMÁSZ-ügyfeleket kiszolgáló, kizárólag áramügyintézésre alkalmas online felület és az MVM Next EnergiApp hamarosan megszűnik.

Azokat az ügyfeleket, akik földgázügyeiket már eddig is online, illetve okostelefonon intézték, a már jól ismert felület fogadja áramügyintézésre is. Külön regisztrálniuk nem kell, a szokásos belépést követően, amennyiben áram- és földgáz-szerződéseikben megadott adataik megegyeznek, automatikusan hozzáférhetnek áramos felhasználóhelyeikhez is.

A korábbi ELMŰ-ÉMÁSZ ügyfelek azonban, akik mostanáig csak az áramügyintézéshez rendelkeztek online regisztrációval, hamarosan már csak az MVM Next gáz-és áramügyintézésre is alkalmas, kibővült online ügyfélszolgálatán, illetve az MVM Next applikációban tudják számláikat online elérni és kifizetni. A társaság ezért felhívja érintett ügyfelei figyelmét, hogy amennyiben továbbra is digitálisan szeretnék intézni energiaügyeiket, regisztráljanak mielőbb a megújult ügyfélszolgálatra.

MTVA/Bizományosi: Róka László