Máris berobbant a lakásdrágulás Szegeden: mi lesz itt, mire megépül a BYD-gyár?

A lakáspiaci élénkülésnek köszönhetően az ingatlanárak is magukra találtak márciusban, de kiugró drágulásról továbbra sem lehet beszélni. Az ingatlan.com lakásárindexe 2,7 százalékos áremelkedést mutat éves összevetésben, ami az egytizede annak a drágulási ütemnek, ami 2022 előtt jellemezte időnként a lakáspiacot. Az ország különböző régiókban viszont óriási különbségek láthatók.

Kezdenek magukra találni az árak

“A márciusi adatokból az látszik, hogy a piaci élénkülésnek, ezen belül a kereslet erősödésének köszönhetően kezdenek magára találni az árak is a lakáspiacon. Egy nagyon lassú és enyhe áremelkedés kezd kirajzolódni. Országosan az idei első negyedévben 2,7 százalékkal nőttek az árak 2023 első negyedévéhez képest. Márciusban pedig országosan 1,7, Budapesten pedig 1,3 százalékos volt a növekedés az előző hónaphoz képest. Az éves drágulás jelenlegi üteme azonban csak az egytizede annak a tempónak, amit a 2015 és 2022 közötti csúcsidőszakokban láthattunk. A lakásvásárlók számára ez ideális beszállópontot jelent, mert továbbra is nagyok az alkupozíciók a kínálat pedig még mindig 40 százalékkal nagyobb mint 2 évvel ezelőtt. A lakásdrágulás üteme pedig egyelőre elmarad az infláció mértékétől, ami szintén a vevőknek kedvez” - értékelte az adatokat Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője. Az eladó lakások és házak árváltozásait a hivatalos statisztikák is folyamatosan megerősítik.

A KSH előző héten publikált adatai szerint 2023 utolsó negyedévében 3 százalékkal nőttek az árak, az ingatlan.com lakásárindexe pedig 2 százalékos emelkedést mutatott. Itt fontos megemlíteni, hogy az ingatlan.com lakásárindexe nem az aktuális kínálati árakból dolgozik, hanem a lekerült hirdetésekéből, ezért is mozog szorosan együtt az illetékhivatal adataiból dolgozó lakásárindexekkel

- tette hozzá.

Az országon belül persze még mindig jelentősek a különbségek. Vannak kiemelt régiók a drágulás és az árak felzárkózása szempontjából. Budapesten és Pest vármegye 2,7, illetve 2 százalékos volt az éves áremelkedés. A Dél-Alföldön 4,3, a nyugat-magyarországi térségben pedig 7,7 százalékos áremelkedés ment végbe. Ugyanakkor a dél-dunántúli régióban, az idei első negyedévben 2,5 százalékos csökkenést láthattunk 2023 első negyedévéhez képest.

Budapesten elérték az egymilliós mérföldkövet a négyzetméterárak

Az ingatlan.com elemzéséből kiderülnek a legfrissebb kínálati árak is, amelyek előrevetítik a tényleges lakásárak változásait.

Áprilisban fontos mérföldkőhöz érkezett a lakáspiac, mert az eladó használt lakások és házak átlagos négyzetméterára elérte az 1 millió forintot. Ezen belül a lakásokat 1,05 millió forintos ár jellemzi. Ilyen magas áron még sosem kínálták eladásra a fővárosi lakóingatlanokat, de ezekből átlagosan 6-7 százalékot még alkudni tudnak a vevők.

- fogalmazott a szakember. A fővárosban is azonban kiugróan jelentős eltérésekkel számolhatnak a vevőjelöltek. Az V. kerületben például 1,57 millió, a I.-ben 1,37 millió, a II.-ban pedig közel 1,3 millió forint az eladó lakások és házak átlagos négyzetméterárai, miközben a XX. kerületben 700 ezer forint alatt vannak.

Szegeden a legnagyobb a drágulás üteme

A vármegyeszékhelyek piacait nézve pedig az áprilisi árak azt mutatják, hogy Debrecen a legdrágább nagyváros a 800 ezer forintos átlagos négyzetméterárával, Győr és Veszprém következik a sorban 774 ezer és 751 ezer forinttal. Szegeden történt a legjelentősebb változás, 13 százalékkal 746 ezer forintra nőttek a négyzetméterárak egy év alatt, köszönhetően a városban megjelenő autóipari és hadiipari gyárberuházásoknak.