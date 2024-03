Tömve van a magyar piac túlárazott ingatlanokkal: ennek rossz vége lesz

A várakozások szerint csökkenő hitelkamatok hatására lassan megmozdulhat az ingatlanpiac a kelet-pesti kerületekben is. De ebben reménykednek az eladó ingatlanok tulajdonosai is, így kitartják az irreális hirdetési árakat, ami jelentősen megnehezíti most az értékesítést.

2023-ban kínálati piac alakult ki a X. és XVII. kerületek ingatlanpiacán is, mivel számottevő infláció jellemezte a gazdaságot, ezzel párhuzamosan magasan jártak a jelzáloghitelek kamatai, de az energiaárak növekedése is közrejátszott abban, hogy mind az eladókra, mind a vevőkre a kivárás volt jellemző - derült ki Kántor Istvánnénak, a Balla Ingatlan kerületi irodája szakmai vezetőjének szavaiból.

Mint mondta, a piacra most is jellemző a túlárazott ingatlanok jelenléte: akár 15-20 százalékos eltérésről is beszélhetünk a tényleges eladási árhoz képest. A túlárazásban most az is közrejátszik, hogy az eladók várakozásai szerint az állami támogatások és a csökkenő hitelkamatok felhajtják a keresletet, olyannyira, hogy reményeik szerint még az általuk elképzelt irreálisan magas árakon is találnak vevőt az ingatlanjaikra.

Így aztán nem meglepő, hogy gyakorlatilag nem létezik ingatlaneladás alku nélkül.

Nagyon kevés ingatlant tudunk most értékesíteni a meghirdetett áron, az alku szinte elmaradhatatlan része az ingatlanértékesítésnek

- fogalmazott a szakértő, aki mintegy 5-10 százalékra becsülte a most jellemző átlagos alku mértékét. Ha az értékesítési időket tekintjük, akkor ott nagyon változatos a kép. Az eladás gyorsasága függ ugyanis attól, hogy mennyire keresett egy adott ingatlantípus, milyen az esztétikai és műszaki állapota, és persze a hirdetési ára, vagyis, hogy mennyire van túlárazva.

Családi házak esetében az átlagos értékesítési idő jelenleg 6 hónap és 1 év között alakul, a lakásoknál ugyanakkor 3-6 hónap között változik a két kerületben. Természetesen, ha egy ingatlan a keresett kategóriába tartozik és jó állapotú, akkor ennél lényegesen rövidebb is lehet az értékesítési idő - jegyezte meg Kántor Istvánné.

És hogy milyen ingatlanokat keresnek most a vevők a két kerületben? Leginkább talán az Akadémia-telepen, a Strázsahegyen és a Helikopter-lakóparkban álló sorházi lakásokat, melyek értékesítési ára 70-80 millió forint között mozog. De ugyancsak keresettek a 80-100 négyzetméteres, önálló, egyszintes családi házak, melyek ára 80-90 millió forint környékén jár.

Egyelőre ugyanakkor sem a klasszikus befektetők, sem az állami támogatásra vásárlók nem igazán erősítik az érdeklődők sorait. Előbbiek esetében inkább csak “befektető szülőkről” beszélhetünk, vagyis olyan ingatlanvásárlókról, akik egy lakás megvásárlásával szeretnék segíteni gyermekeik életkezdését, önállósodását. Ők jellemzően kisméretű lakásokat vennének megtakarításaikból, és általában ezeket az ingatlanokat egészen addig kiadják, amíg saját használatba nem veszik - jelezte a szakértő.

Ez nem is különösebben nehéz feladat, mivel a bérlakások piacán egyébként is számottevő a kereslet, ugyanakkor a bérbeadók által megfogalmazott feltételek miatt - mint például a kisgyermekes családok vagy a kisállattal rendelkezők kizárása a lehetséges bérlők közül - még a jelenlegi piaci helyzetben sem feltétlenül egyszerű minden lakás kiadása. Vagyis néha az erős kereslet ellenére is sok időt vehet igénybe, mire bérlőt találnak egy kiadó ingatlanra.

Mindenesetre úgy tűnik, hogy az érdeklődők inkább kiadó lakást keresnek, mint hogy hitelre vásároljanak, ugyanis a szakértő szerint az év első két hónapjában náluk csak minimális volt a lakásvásárlásra hitelt igénybe vevők száma.

Azt remélik ugyanakkor, hogy a hitelfelvételi kedv fokozatosan tovább emelkedik majd, ahogy az állami támogatásokkal párhuzamosan egyre kedvezőbbé válnak a hitelkamatok. Ugyanakkor a szakértő azt is hozzátette, hogy kifejezetten kedvező hatással lenne a piacra az is, ha a hirdetési és a valós értékesítési árak végre közelebb kerülnének egymáshoz.