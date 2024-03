Egyre több magyar választja ezt a szokatlan életformát: óriási baj lehet, ha tovább terjed

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

A világ fejlett országaiban az utóbbi évtizedekben egyre több az olyan pár, akik tudatosan döntenek amellett, hogy nem nevelnek gyermeket, miközben két jövedelemből élnek. Angolul őket hívják „DINK”-pároknak, vagyis: dual income couples with no kids. Több tényező is meghúzódik a jelenség hátterében, mindamellett, hogy minden párnak – országtól függetlenül – egyéni döntése, hogy vállal-e gyermeket, és ha igen, mennyit.

A termékenységi ráta, vagyis, hogy egy nő élete során mennyi gyermeknek ad életet, több magasabb jövedelmű országban (pl. USA, Németország, Egyesült Királyság, Japán, Dél-Korea) évtizedek óta jelentősen mérséklődik és jóval az ún. helyettesítési ráta (2,1 gyermek) alatt jár. Több okra is visszavezethető a termékenységi arányszámok zuhanása a fejlettebb országokban, egyebek mellett a magas gyermekgondozási költségekre, az oktatási és lakhatási költségek emelkedésére, valamint az elmúlt években egyre több nő választja a karriert a gyermekvállalás helyett - áll az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány elemzésében. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! A DINK-jelenség súlyosbítja az idősödő társdalom problémáját, a gazdaság hosszú távú, potenciális növekedését veti vissza, hiszen hozzájárul a munkaerőállomány nagyságának csökkenéséhez és erősítheti a munkaerőhiányt is az adott gazdaságban. A KSH 2022-es népszámlálási adatai szerint 183 344 olyan 15 éves és idősebb, házas nő élt Magyarországon a felvétel időpontjában, akinek nem volt élve született gyermeke, ők a házas nők 10,2%-át tették ki. A magyar nők (és párok) helyzetét többféle hatás is árnyalja gyermekvállalás tekintetében: egyre későbbre tolódott a gyermekvállalás és a meddő párok száma is háromszorosára emelkedett 2008-ról 2018-ra. Pozitív tendencia ugyanakkor idehaza, hogy az élve született gyermekek 25%-a született házasságon kívül 2022-ben Magyarországon, míg 2013-2016 között közel 50%-uk. Továbbá a teljes termékenységi arányszám (egy nő élete folyamán hány gyermeknek adna életet) is javuló tendenciát mutat. Erős a hagyományos családmodell melletti elköteleződés is, kettő vagy annál több gyermek tudatos vállalása, amely a 2022-es népszámlálási adatokban is meglátszik. Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x) Általánosságban, azokban az országokban, ahol megfizethető(bb) a gyermekgondozás, továbbá ahol a háztartási munka, ill. a gyermeknevelés egyenlőbben oszlik meg a szülők között, ott magasabb a termékenységi ráta. Ennek elősegítésére Magyarországon többféle programban vehetnek részt, illetve kedvezményeket vehetnek igénybe a magyar családok és annak tagjai. A kormány 2022-ben a GDP 5,5%-át fordította családtámogatásra.

Címlapkép: Getty Images

