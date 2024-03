Filléres rezsitrükkel spórolnak most magyarok százezrei: ezekben a lakásokban működik a csel

A hirtelen tavasznak köszönhetően a megfelelő fűtési rendszerrel felszerelt háztartások most jelentősen csökkenteni tudják a költségeiket – adta hírül az InfoRádió.

„A fővárosi távfűtés rugalmasságának köszönhetően a legtöbb budapesti társasházban az év minden időszakában megfelelő hőmérséklet érhető el” - mondta el a rádióban Orbán Tibor, a Budapesti Közművek FŐTÁV távhő-szolgáltatási divízió vezérigazgató-helyettese. "Ez a rendszer teljesen rugalmas, ha jól van beállítva, akkor nem szükséges beavatkozni, hiszen minden hőközpontban digitális szabályozó van, amely a külső hőmérséklet függvényében állítja be az épület számára a megfelelő vízhőmérsékletet. Elvileg ilyenkor nem lehetne sem túl-, sem alulfűtöttség, ami nem jelenti azt, hogy egyes lakásokban esetleg ez nem fordulhat elő” - mondta.

De a szakértő arra is felhívta a figyelmet, hogy a lakásokban is van többnyire lehetőség a beavatkozásra, ha a fűtőtestekre szereltek termosztatikus radiátorszelepeket. Ezen felül arra is lehetőség van, ha az épületben a hőmérséklet nagyon eltérne a kívánttól, hogy a közös képviselő módosítson a megrendelt hőfokon, ugyanis az ingatlanok nagy részében a főszolgáltató épületenkénti szabályozást végez. Az adatokból tudni lehet azt is, hogy Budapesten 240 ezer távfűtéses lakás van, és ebből 210 ezerben működnek olyan szelepek, amelyekkel vagy automatikusan, vagy manuálisan szabályozni lehet a hőmérsékletet.