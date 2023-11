Elérte Magyarországot a havazás: már nagy pelyhekben hullik a Kékestetőn

Máris havazik a Kékesen, amint azt az előjelzésekből már sejthettük is. Viszont a pelyhek szép nagyok, vajon idén ez várható egész télen?

Úgy tűnik, a hétvége igazi kitörését sem várta meg a havazás Magyarországon: több meteorológiai oldal is jelenti egyszerre, hogy a Kékestetőn máris nagy pelyhekben esik a hó.

A Pénzcentrum ma már megírta, hogy az időjárási térképek szerint komoly havazás jöhet az ország területén akár már ma vagy a hétvége valamelyik napján. Mint beszámoltunk róla, az előrejelzések szerint hidegebb levegő érkezik fölénk, a sarkvidéki eredetű levegő betörését több helyen hózáporok is kísérhetik. Ez, úgy tűnik, be is következett.

A MetFigyelő Facebook-oldala arról számolt be, hogy nem elég, hogy a hó nagy pelyhekben kezdett hullani, még a táj is kifehéredett:

Az Extrém Időjárás nevű oldalon pedig szintén láthatjuk, hogy a Kékestetőn bizpony már erőteljes havazás indult, ami ki tudja, mikor fog elállni.