Már most felforgatja a CSOK Plusz a magyar lakáspiacot? Elképesztő, milyen lakások pörögnek

Az év végéhez közeledve apránként behozza lemaradását az ingatlanpiac. Egy friss becslés alapján az októberre becsült 7 853 tranzakció közel azonos szintet mutat a szeptemberi adattal, mindössze 3%-os volt a különbség, az előző év októberéhez képest pedig már csak 6%-os elmaradást mutat az adásvételek száma a tavalyi alacsonyabb bázisnak is köszönhetően.

Az év végi ingatlanpiaci aktivitást és tranzakciószámokat a szakértői várakozások alapján befolyásolja majd az állami támogatási rendszer átalakítása. Az állami otthonteremtési támogatások terén a jövő évtől életbe lépő változások és az október végén nyilvánosságra hozott CSOK Plusz támogatási rendszer részleteinek fokozatos bejelentése már most meghozta az érezhető fellendülést az ingatlanpiaci keresletben a Duna House mutatója szerint. Az ingatlanközvetítő szakemberei további élénkülésre számítanak az év végéig, hiszen egyes vásárlói rétegek várhatóan még mindig az idei évben zárt adásvételekkel járhatnak majd jobban.

Az ország teljes területén, az összes ingatlantípus tekintetében lassult a forgási sebesség az előző év októberéhez képest. Az értékesített ingatlanok adatai alapján a házgyári lakások tulajdonosai írhattak alá a leghamarabb adásvételi szerződést ingatlanukra és Budapest belvárosában tart a legtovább a hirdetési folyamat, itt az eladóknak több mint 5 hónappal kell kalkulálniuk az üzletzáráshoz.

A fővárosban a belvárosi területek kivételével 2022 októberéhez képest drágább négyzetméteráron keltek el a téglaépítésű ingatlanok, Budán ezúttal az 1,15 milliót is meghaladta az átlag. A belvárosban az enyhülés ellenére, továbbra is millió feletti négyzetméterárat mutatnak az adatok. Magasabb négyzetméteráron találtak tulajdonosra a téglaépítésű otthonok tavaly októberhez viszonyítva idén a keleti országrészben is, a nyugati területeken minimális enyhülés, stagnálás tapasztalható. Ezzel ellentétben a vidéki területek panellakásait illetően jelentősebb árcsökkenés érezhető a keleti régióban, és tovább korrigáltak a négyzetméterárak a 2022-es energiaválság során rezsivédettség alá tartozó ingatlantípus esetében Budapesten is.

A fővárosban a nagyon jó állapotú ingatlanokat választják a vevők, az ország többi régiójában a jó állapotú ingatlanokat vásárolták inkább az ügyfelek. Budapesten kívül azonban eltolódott a kereslet az olcsóbb, lakható kategória irányába, a nagyon jó állapot egyre inkább háttérbe szorul. A felújítási kedv Kelet-Magyarországon és a fővárosban volt a legalacsonyabb, a nyugati országrészben ugyanakkor a vevők 15%-a választott felújítandó otthont.

Szeptemberben még megosztozott az első helyen a vevői érdeklődés tekintetében Újbuda, októberben azonban a legtöbb ingatlankereső ügyfél a XI. kerületet jelölte meg preferenciaként, Angyalföld pedig visszaszorult a harmadik helyre a népszerűségi listán. A befektetők által kedvelt Terézvárost és Erzsébetvárost ezúttal a II. kerület és Zugló is megelőzte, így csak a hatodik, illetve hetedik lett a két belvárosi kerület a sorban.

Annak ellenére, hogy 15 százalékponttal csekélyebb aktivitást mutatnak a tavalyi adathoz képest a befektetők a fővárosban, az októberben mért 40%-os arány az egyik legerősebb hónapot jelenti idén. Nagyobb ingatlant a tavalyinál 9 százalékponttal nagyobb arányban, 21%-ban választottak a vásárlók. Befektetésre közel 53 millió forintot, nagyobb ingatlanra 76,5 millió Ft-ot, első lakásra 38,4 millió forintot szántak az ügyfelek. A vidéki vevők többségében első lakásukra szerződtek, negyedük nagyobb ingatlanba költözés miatt költött ingatlanra, 20%-uk befektetési céllal lépett az ingatlanpiacra. A legtöbbet, közel 48 millió forintot a nagyobb ingatlanba költözők fizettek új otthonukért, első lakásra 32,5 millió forintot, befektetésre 29,6 millió forintot fordítottak a vevők vidéken.