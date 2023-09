Gigavihar csap le az országra a hétvégén: narancs riasztást adtak ki erre a 15 megyére

Hullámzó frontrendszer éri el Magyarországot, ami kiadós csapadékot és heves zivatart okozhat - írta az Országos Meteorológiai Szolgálat a Facebook-oldalán pénteken. Közölték, pénteken késő délután, estefelé előbb a Dunántúl északnyugati felén, éjjel pedig már a középső tájakon is kialakulhatnak zivatarok, amelyeket viharos, óránkénti 60-80 kilométeres széllökések, jégeső és felhőszakadás kísérhet. Egy-egy heves zivatar is lehet óránkénti 80 kilométer feletti szélrohammal és nagyobb méretű jéggel.

Szombaton elsősorban a Dunától keletre és a Dunántúl délkeleti részén alakulhatnak ki zivatarok, amelyekhez felhőszakadás, viharos széllökés és jégeső társulhat. Heves zivatar is kialakulhat, amelyet károkozó, óránkénti 90 kilométer feletti szélroham és nagyméretű jég kísérhet. Közölték azt is, szombaton napközben, este gyors mozgású zivatarrendszerek is létrejöhetnek, amelyek nagyobb területen okozhatnak károkozó szélrohamokat. Felhívták a figyelmet arra, hogy az időjárási helyzet függvényében szombaton - főként napközben, este - a piros fokozatú riasztást is kiadhatják.

A bejegyzés szerint a Dunántúlon - és kisebb eséllyel a Duna vonalának tágabb térségében - területi átlagban is nagy mennyiségű csapadékra van kilátás, a szombaton lehulló csapadék mennyiségét 15 és 45 milliméter közé becsülik, de lokálisan ennél jóval több, akár 60-70 milliméternél is több hullhat. Azt írták, a legtöbb eső várhatóan egy délnyugat-északkelet tengely mentén jön létre, a tengely pontos helyzete azonban egyelőre még bizonytalan, az mind északnyugat, mint délkelet felé elmozdulhat.

EZ IS ÉRDEKELHET Kiadták a riasztást: jéggel érkezik az ítéletidő, ezek a megyék nem ússzák meg Ma is meleg, nyárias idő várható, de az ország egy részét azonban a záporok, zivatarok csapnak le.

A met.hu tájékoztatása szerint 15 megyében lesz érvényben narancssárga, vagyis másodfokú riasztás zivatar vagy esőzés miatt. Az egész ország területén várható vihar, eső vagy felhőszakadás.

Citrom riasztás lesz érvényben Győr-Moson-Sopron, Zala, Vas, Komárom-Esztergom, Veszprém, Somogy és Fejér vármegyékben zivatarveszély miatt, az ország másik felén a többi 12 megyében pedig magasabb, narancssárga riasztás. Ez azt jelenti, hogy hevesebb zivatarok kialakulására lehet számítani. A villámlások mellett kockázatot jelent a zivatarokat kísérő szél, jégeső is! - írják.

Esőzés miatt riasztást adtak ki a Dunántúl megyéire: Veszprémben, Somogyban és Zalában 24 óra alatt több mint 30 mm csapadék hullhat. A további dunántúli megyékben pedig 24 óra alatt több mint 20 mm csapadék hullhat.

Felhőszakadás miatt 9 megyében lesz érvényben citromsárga riasztás: Baranya, Tolna, Bács-Kiskun, Csongrád-Csanád, Pest, Jász-Nagykun-Szolnok, Heves, Nógrád és Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyék területén intenzív záporokból, zivatarokból rövid idő alatt 25-30 mm-t meghaladó csapadék hullhat.

