Újabb magyar csodakastély vált eladóvá: mondjuk nem semmi áron hirdetik

Eladóvá vált a rábasebesi Széchenyi-kastély – szúrta ki a Lelépő. A fenséges palotának bárki az új gazdája lehet 475 millió forintért.

Mint írják az épületet 1903 és 1904 között építtette Széchenyi Jenő. Utolsó gazdája pedig Wilburg báró volt, a második világháború idejéig. Most a kastélyt 475 millió forintért árulják, de a telkén még egy termálkút is található. Maga a kastély 3 részből áll, a középsőben található a recepció és egy körülbelül ötven fő befogadására alkalmas terem, melyhez egy nagy terasz is tartozik.

Az épület legfelső szintjén vadászterem, illetve bécsi kávézó található. Az épületegyüttesben huszonkét apartman került kialakításra, mindegyikhez nappali, hálószoba és fürdőszoba, valamint minikonyha tartozik. A telken található másik épületben még két apartman és a gépészeti egységek is helyet kaptak. Igaz ugyanakkor, hogy az épületek felújításra szorulnak, de helyi védettséggel rendelkeznek, úgyhogy a hirdető szerint ez biztosítja hosszú távú megőrzésüket. A kastélyhoz 3,5 hektáros park is tartozik.