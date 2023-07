Kivagy a nyári hőségtől? Íme néhány egyszerű módszer a felfrissüléshez

Klíma nélkül is komfortossá tehető a lakás a nyári hőségben, csak néhány eygszerű módszert kell követnünk. Fontos a megfelelő sötétítőfüggöny és a légáteresztő takaró használata, de a törölközők gyakoribb mosása is sokat segíthet.

Milyen anyagból készüljön a nyáron használt lepedő, takaró és párna? Milyen szempontokat érdemes figyelembe venni a sötétítőfüggöny kiválasztásakor? És hány naponta kell cserélni a törölközőt és a fürdőlepedőt? Utánajártunk, hogyan tehetjük komfortossá a lakásunkat a legmelegebb hetekben.

Fújjunk jeges vizet a lepedőre, a párnánkat pedig rakjuk be pár percre a fagyasztóba, mielőtt lefekszünk! Húzzuk ki az áramból azokat az elektronikus eszközöket, amiket nem használunk, így nem termelnek hőt! Fessük át a falakat világos, hűvös színekre! Egymást érik az ezekhez hasonló tippek a Facebookon és a Tiktokon. Nem véletlenül: a szervezetünket megterheli a hőség, de néhány egyszerű változtatással akkor is jól érezhetjük magunkat otthon, ha odakint 34-35 fok (vagy még több) van. Már azzal is csökkenthetjük a hőmérsékletet, ha megfelelően választunk sötétítőfüggönyt, az éjszakákat pedig természetes anyagból készült ágyneművel tehetjük pihentetőbbé.

Milyen ágyneműt érdemes választani?

Becslések szerint nagyjából minden harmadik ember alvászavarral küzd, a kánikula pedig csak ront a helyzeten: nemcsak elaludni nehezebb, de az alvás minősége is rosszabb, ha túl meleg van a lakásban. Ilyenkor különösen fontos, milyen ágyneműt használunk: érdemes félretenni a poliészterből vagy a selyemből készült ágyneműhuzatokat, helyettük szerezzünk be vászon-, pamut- vagy szaténlepedőket és -huzatokat, ezek a természetes anyagok ugyanis jól szellőznek, és felszívják a bőrünkről az izzadságot.

Sokan ilyenkor egyáltalán nem használnak takarót, de aki nem tud paplan nélkül aludni, cserélje le a nehéz, vastag takarót egy vékony, nyári darabra. Ma már lehet vásárolni olyan párnákat és paplanokat is, amelyeket antiallergén anyaggal töltenek – ez megakadályozza, hogy az ágynemű belsejébe por, baktériumok vagy allergének kerüljenek, ráadásul jó légáteresztő képességű, így nem csupán az allergiásoknak jelenthet jó megoldást.

Zárjuk ki a napfényt!

Egy jól megválasztott sötétítőfüggönnyel is sokat tehetünk azért, hogy ne forrósodjon fel a lakásunk. A sötétítőfüggönyöknek számtalan típusa van: a legvékonyabbak szinte teljesen átengedik a fényt, ezért elsősorban a szobák dekorálására szolgálnak, míg a speciális eljárással készített ún. black out függönyök csaknem teljesen besötétítik a lakást.

Egy sűrűbb szövésű, minőségi anyagból készített sötétítőfüggöny biztosan jó választás, ez – amellett, hogy feldobja a szoba hangulatát – segít hűvösebbé tenni a helyiségeket. Nem feltétlenül kell sötét árnyalat mellett dönteni, sőt hőségben jobban is járunk a világosabb színekkel.

Fontos azonban, hogy úgy válasszuk meg a sötétítőfüggöny és a karnis méretét, hogy az ablak két oldalán se juthasson be a lakásba a fény és a meleg. „Figyelni kell arra, hogy az ablak szélességének másfélszerese vagy duplája legyen a függöny szélessége. Ez azt jelenti, hogy egy 2 méter széles ablakhoz két darab 150-200 cm széles függönyre vagy sötétítőre van szükség. A függönyök és drapériák kiválasztásakor a hosszúságra is figyelni kell: ideális esetben közel a padlóhoz, 1-2 centiméterrel fölötte érnek véget” – mondja Gündisch Ágnes, a NobilaCasa lakberendezési üzletlánc ügyvezető igazgatója.

Mossuk gyakrabban a törölközőket!

Nyáron a fürdőszobai textilekre is jobban oda kell figyelni: érdemes vékonyabb, 100 százalék pamutból készült törölközőket és fürdőlepedőket használni, amelyek gyorsan megszáradnak. Ez fontos szempont, a nedves törölközőkön ugyanis könnyen elszaporodnak a baktériumok és a gombák.

Ügyelni kell arra is, hogy rendszeresen cseréljük a törölközőinket. Nem elég hetente egyszer (vagy akkor, amikor már dohos szagot árasztanak magukból): szakemberek szerint legfeljebb három napig szabad ugyanazt a törölközőt használni, utána ki kell mosni, hogy megszabadulhassunk a textilszálakra tapadt szennyeződésektől.