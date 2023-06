Pokol vár a kertesházban élőkre: így spórolj havonta ezreket a vízszámládon

Az elmúlt hetekben hivatalosan is beköszöntött a nyár, ami könnyedén magával hozhatja a tavaly már tapasztalt szárazságot és hőséget. Ezek a napok, sőt sokszor hetek viszont a rezsinket sem kímélik, hiszen ilyenkor a megszokott vízfogyasztásunkon túl hatványozottan el kell kezdenkünk locsolni is a kertben. Ez pedig sokszor többezer forinttal is megemelheti a vízszámlánkat. A Pénzcentrum most összeszedett 5 tippet ahhoz, hogy ne jelentsen gondot a megnövekedett rezsi nyáron se.

Bár még csak most köszöntött be a nyár, az igazi forróság pedig még hetekre van tőlünk, de így is napról napra találkozhatunk olyan hírekkel, hogy a magyar tavakat kiszáradás fenyegeti. Ez pedig nem véletlen: a klímaváltozás hatásai miatt időjárásunk egyre inkább szélsőségessé válik, ezért számítani lehet arra, hogy kialakulhatnak a tavalyihoz hasonló vízhiányos időszakok. De szerencsére van rá lehetőség, hogy egyénileg is tegyünk a helyzet ellen, amivel nem utolsó sorban a vízszámlánkat is közel lenullázhatjuk.

Egyénileg pedig többféle lehetéség áll a rendelkezésünkre ahhoz, hogy megküzdjünk a szárazsággal. Ha például kertesházban élünk gondolkodhatunk kútfúrásban, de nem kell ilyen messzire mennünk és ilyen költségekbe vernünk magunkat. A Pénzcenturm most a This is Money segítségével összeszedett olyan filléres megoldásokat, amikkel jelentősen le tudjuk csökkenteni a kiadásainkat, miközben a környezetünket is védjük.

Szerezzünk be egy víztakarékos zuhanyfejet

Ezek az eszközök egy az egyben úgy működnek, mint a normál zuhanyfejek, azzal a különbséggel, hogy csökkentik a fürdés közben felhasznált víz mennyiségét. Ezek zuhanyfejek például körülbelül 7 liter vizet használnak fel percenként, szemben a szokványos fejekkel, akik 15 litert. Ráadásul nem is drága a beszerzésük: 2000 forinttól lehet már találni egy víztakarékos zuhanyfejet, ami pár hónap alatt be is hozza az árát.

A legegyszerűbb megoldás: az esővízgyűjtő

Azokon a területeken, ahol nem egyenletes a csapadékeloszlás, és hosszúra nyúlnak a száraz időszakok a fő feladat az esővíz összegyűjtése, és megfelelő tárolása. Ez pedig már a jogszabályokban is megjelenik szerte Európában, hiszen ma már kötelező esővízgyűjtő tárolókat beépíteni az új ingatlanokba.

A tartályoknak kettős szerepe van: az egyik, hogy védjen az esetleges villámárvizektől, a másik pedig, hogy gyűjtse az esővizet, amivel például később az öntözés is megvalósítható. Kevésbé terhelve le ezzel a vízhálózatot

– mondta el korábban lapunknak Horváth Zsolt, a Grünwald Engineering műszaki vezetője, aki szerint egy új ingatlan építésnél javasolt egy legalább 5-10 köbméteres vízgyűjtő tartály beszerelése. A rendszerrel bevezetésével pedig megoldható akár a WC öblítés, a mosás, illetve a zuhanyzás is, amivel az öntözés mellett komoly összegek is megspórolhatóak.

Ezek a hordók a méretüktől függően körülbelül 25-30 ezer forinttól beszerezhetőek. A lényegük az, hogy az ereszcsatornához csatlakoznak, majd összegyűjtik az esővizet, amely egyébként a lefolyóba, vagy a kertünkbe kerülne.

Használjuk fel újra a vizet

A szürke víz az a víz, amely a kézmosásnál, mosásnál, mosogatásnál gyűlik fel. Ezt a vizet pedig újra fel tudjuk használni, például a WC leöblítésére. A rendszer lényegében úgy működik, hogy a zuhanyzás, fogmosás, mosás etc. után felgyűlt víz átmegy egy 3-4 lépcsős fertőtlenítési fázison, majd visszakerül a háztartásunkba. Ahhoz, hogy a szürkevizet újra fel tudnánk használni viszont szükséges egy önálló szennyvízhálózat, éppen ezért érdemes már a ház megtervezésénél is egy saját vízhálózatot létrehozni. Persze megoldható egy már elkészült ház esetében is a vízgyűjtés, azonban az már jóval drágább és komplikáltabb.

Azonban léteznek olyan kütyük, amiket a szennyvízcsőhöz illeszthetünk és a vizet a fürdőkádból vagy a zuhanyzóból a lefolyóba vezetik. Ezután a víz visszakerül a vízelvezető rendszerve, vagy az öntözőrendszerünkbe tudjuk irányítani. Azonban ez a megoldás csak akkor működik, ha nem használunk olyan tisztítószereket, mint például a fehérítő, amik elpusztítják a növényeket.

Tegyünk vízzel teli zsákot a WC tartályva

Ezek az egyszerű zsákok segítenek abban, hogy kevesebb vizet használjunk fel a WC öblítésekor. Ilyenkor ugyanis körülbelül 6-8 liter vizet használunk fel egy lehúzással, de ennek a zsáknak a segítségével 1-2 literre tudjuk csökkenteni ezt a számot.

Ezek ugyanis erős műanyagból készült zacskók, amiket a WC-tartályba helyeznek és vízzel töltenek fel. Ez hatékonyan csökkenti a tartály méretét, és ezzel az utántöltéshez szükséges vízmennyiséget is. Ráadásul ezek a zsákok mindössze 1-2 ezer forintba kerülnek.

Szereljünk fel csapszellőztetőt

Ezek az okos eszközök csökkentik a vízfelhasználást azzal, hogy buborékokat kevernek a csapból kifolyó vízbe. Ezek a levegőztetők ugyanis a csap csapjára rögzíthetőek, hogy kevesebb vizet használjunk fel. Az ára 15-25 ezer forintnál kezdődik, azonban jelentősen le tudjuk vele csökkenteni a vízfogyasztásunkat is.