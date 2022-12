Súlyos veszély leselkedik a családokra karácsonykor: könnyen tragédiába fulladhat a szenteste

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

A karácsonyi időszakban fokozott kockázattal számolhatunk a lakások esetében. A gyertyákkal, koszorúkkal érdemes vigyázni, ugyanis jelentős, akár a szomszédos ingatlant is érintő károk keletkezhetnek, de a többnapos utazást sem tanácsos közzétenni a közösségi oldalakon. Az év végén nemcsak a karácsonyi káresetekkel találkoznak a biztosítók, hanem előkerülnek az év során keletkezett - eddig be nem jelentett – károk is, ez pedig a kiadások jelentős növekedésével vagy az év végi számvetéssel magyarázható.

A karácsonyi szezon minden évben nagyobb figyelmet, óvatosságot követel az ünneplőktől részben a karácsonyfák és adventi koszorúk jelentette fokozott tűzveszély miatt. A karácsonyfatűz nagyon gyorsan pusztít, pár perc alatt leéghet maga a fa, és utána a lakás többi részében is terjedhet a tűz. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! „A Netrisk.hu biztosítóktól származó adatai szerint 2020 és 2021 karácsonyi időszakában több tucat tűzesetet jelentettek be a károsultak. A karácsonyfatüzek mellett konyhai tűzesetekre is volt példa, továbbá, fűtőberendezések, zárlatos fényfüzérek, valamint a nem megfelelően karbantartott kémények okoztak gondot” - mondta Besnyő Márton, a Netrisk.hu ügyvezető igazgatója. Az év végén megnőtt a lakáskárokhoz köthető bejelentések száma és a kárkifizetések összege, de a biztosítók tapasztalatai szerint ez nem a karácsonyi balesetekhez kötődik elsősorban. Az év során bekövetkezett korábbi károkhoz kapcsolódó igényeket is bejelentik az év végén, az ügyek év végi rendezése, vagy esetleg akár az anyagi terhek növekedése miatt. Nagymértékű esetszám-növekedésről azonban nincs szó. Égő csikkek és csillagszórók A BM Országos Katasztrófavédelmi Igazgatóság (OKF) elmondta, hogy tűzvédelmi szempontból fontos lehet, ha az adott lakásban van füst- vagy tűzjelző, valamint tűzoltó készülék. Ha kialakult a tűz, amennyiben erre van lehetőség, meg kell gátolni, hogy a tűz oxigénhez jusson, így a lángok nem terjednek tovább. Erre a célra alkalmas lehet a nem műszálas anyagból készült takaró, pokróc. További fontos dolog a tűzvédelem szempontjából, hogy tilos a csillagszórókat épületből kidobálni, mert sérüléseket és károkat okozhatnak. Az erkélyeken lehetőleg csak olyan anyagok legyenek, amelyek nem gyúlékonyak, így megelőzhető a gond, ha felelőtlen emberek mégis égő dolgokat - például csillagszórókat vagy éppen cigarettacsikket - dobnak ki az ablakukból. Lényeges a lakás védelme szempontjából, hogy nem érdemes a közösségi oldalakon kitenni, ha többnapos utazásra készül valaki a családjával. Ez ugyanis kvázi egy tipp a betörőknek. A legfontosabb azonban, hogy tűzesetnél azonnal hívják a tűzoltókat a 112-es számon. Az OKF szakértői szerint senki ne kockáztassa a testi épségét, baj esetén sokan hajlamosak a kapkodásra, pánikolásra.

