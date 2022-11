Így juthattak kedvezményes lakáshoz a kiváltságos magyarok: van, aki 80 százalékkal kevesebbet fizethetett

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

A katonák fizetése is alacsony, de néhány juttatás sokkal bőkezűbb a honvédek esetében, mint a rendőröknél: a Honvédelmi Minisztérium negyedik éve futó programjában például a katonák akár 20-25 százalékos áron is megvehetik állami bérlakásukat. Összességében viszont nincsenek irigylésre méltó helyzetben a honvédek sem, a veszélyes munkájukért ugyanis az átlag körüli bér jár, a szeptemberi béremelést pedig nagyjából már el is vitte az infláció – számolt be az RTL.

A Honvédelmi Minisztérium (HM) idén márciusig összesen 1293 állami tulajdonú lakást értékesített kedvezményes áron. Ezeket az ingatlanokat egy 2018 végén elfogadott kormányhatározat alapján adták el, amely lehetővé tette, hogy értékesítsék a bérlakásokat, amelyekben a honvédségi állományhoz tartozók laknak. A kedvezmény mértéke 75-80 százalékos, azaz a katonáknak a lakás piaciárának mindössze 20-25 százalékát kell megtéríteniük. A 80 százalékos kedvezmény akkor igényelhető, ha a vevő egy összegben fizeti ki a vételárat. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Így lehet az, hogy volt olyan szerencsés, aki alig 11 millió forintért jutott hozzá egy 55 millió forintot érő, II. kerületi lakáshoz. A határozat szerint viszont felső vezetők egyáltalán nem igényelhetik a támogatást, illetve nem lehet eladni azt az ingatlant, aminek mérete meghaladja a 100 négyzetmétert. Ezeken felül pedig az értékesített lakásokat 5 éven keresztül nem lehet továbbadni, a befolyt pénzt pedig a katonák lakhatási támogatására fordítják.

Címlapkép: Getty Images

NEKED AJÁNLJUK