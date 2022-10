Erre tartunk? Már melegedőt alakítanak ki a rezsidémon áldozatainak néhány településen

Régi óvodát, illetve a polgárőrség telephelyét is igénybe vehetik melegedőnek azok, akik nem képesek felfűteni az otthonukat.

Novembertől a volt óvoda most üresen álló épületében melegedhetnek azok, akik a rezsiemelés miatt képtelenek felfűteni otthonukat a Tolna megyei Gerjenben - számolt be róla az ATV Híradója. A település polgármestere azt mondta: nem csak a spórolást, hanem a közös időtöltést is segíti szerintük az intézkedés.

Nemcsak kimondottan arról szól, hogy megtakarítsák otthon az energiát, hanem arról is, hogy valóban közösen tudjuk eltölteni az időt, hiszen a covidos idők után elszeparálódtunk egymástól

- mondta Romhányi Károly, a falu vezetője.

Polgáron pedig a polgárőrséget kérték meg, hogy aki nem tud otthon fűteni, az használhassa az irodájukat - ebbe pedig ők első szóra bele is mentek - ráadásul itt is a közösségépítés az egyik cél.

Nappali melegedő helyiségeket alakítunk ki: egyet minimum, de lehet, hogy többet is, ahol a lakosok, akik nem akarnak vagy nem tudnak fűteni, napközben bejöhetnek, és egy meleg teával vagy egy egytálétellel és valamilyen közösségi programmal segítünk átvészelni a hideg téli napokat

- mondta az ATV-nek Tóth József, a település polgármestere.