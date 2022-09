Ez a pofátlanság teteje: hihetetlen, milyen lakást kínálnak kiadásra havi 100 ezer forintért

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Annyira durván elszálltak a bérlakások árai, hogy most már olyan ingatlanok is kiadósorba kerülhetnek, amelyeket korábban csak körberöhögtünk.. Budapesten, Zuglóban adná ki 2. emeleti, 47 négyzetméteres, új nyílászárós lakásást egy férfi havi 100 ezer forintért, csupán egy gond van: nincs áram, és nem is lehet beköttetni. Így már nem is annyira jó az ár, igaz?

Aki gyakran böngészi a kiadó lakásokat kínáló hirdetéseket, az megszokhatta, hogy az utóbbi hónapokban a korábbinál durvábban elszálltak az árak, szinte már lehetetlen megfizethető albérletet találni a fővárosban. Ezt a helyzetet kihasználva, olyan ingatlanok is a piacra kerülnek, melyeknek korábban esélyük sem volt. Itt elsősorban azokra gondolunk, melyek nem alkalmasak arra, hogy emberek lakjanak benne 2022-ben. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Egy túlárazott bérlakásokat gyűjtő Facebook csoportban találtuk az alábbi hirdetést, mely kiemelkedik a többi közül, hiszen annyira pofátlan, hogy leginkább csak nevetni lenne kedvünk rajta. A lakás Zuglóban van, 47 négyzetméteres, egy társasház második emeletén található. Az ára 100 ezer forint fixen, ha egy havi kauciót tud kifizetni a leendő bérlő, és csupán 85 ezer, ha kéthavit is ki tud csengetni. Rezsi nincs! A lakásban van egy erkélyes szoba, külön konyha, wc és fürdőszoba található, a nyílászárók pedig újak. Mosogató, konyhaszekrény, gáztűzhely is van az ingatlanban, sőt, egy szekrénysor is. Egyvalami azonban nagyon hiányzik belőle, az áram. A hirdetés szövege szerint ugyanis határozatlan ideig nincs áramszolgáltatás a lakásban, és a leendő bérlő sem tudja beköttetni. Az előző bérlő mobil napelemmel, inverterrel, akkumulátorral oldotta meg a kissé kényelmetlen helyzetet. Így már nem is annyira jó, az a 100 ezres bérleti díj, ugye? Arcon csap a valóság És hogy mégis miért jut eszébe valakinek egy ilyen ingatlant kiadásra kínálni? Egyszerű: minden más megfizethetetlenül drága. Mint ahogy arról a Pénzcentrumon is beszámoltunk korábban, a KSH-ingatlan.com lakbérindexe szerint az elmúlt egy évben negyedével drágultak az albérletek, és az átlagos bérleti díj már havi 200 ezer forint körül jár Budapesten. Az elemzés összegyűjtötte, hogy augusztusban mennyiért kínálták a bérlőknek a kiadó lakóingatlanokat a tulajdonosok. A budapesti kerületekben 120 és 295 ezer forint között mozogtak az átlagos bérleti díjak. A legolcsóbb került a XXI., ahol éves szinten nem nőttek a bérleti díjak a kínálati piacon, a több városrészben viszont 4-64 százalékos volt az emelkedés. A részletes fővárosi adatokból látszik az is, hogy a 195 ezer forintos átlag feletti összeg jellemezte az az V., a II., a XII., a VI., az I., a III., a XI., a XIII. és a XXII. kerületet. JÓL JÖNNE 2 MILLIÓ FORINT? Amennyiben 2 millió forintot igényelnél, 60 hónapos futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót, havi 42 034 forintos törlesztővel az UniCredit Bank nyújtja (THM 9,96%), de nem sokkal marad el ettől a CIB Bank 42 083 forintos törlesztőt (THM 10,01%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x) A megyeszékhelyek közül Székesfehérváron a legmagasabbak az árak, 160 ezer forint az átlagos bérleti díj. Majd Győr és Veszprém következik 150-150 ezer forintos összeggel. A legdrágábbak között van még Debrecen 136 ezer, valamint Szeged 130 ezer forintos átlagdíjjal. Ezekben a városokban 13-30 százalékos drágulás ment végbe egy év alatt. Bár a legolcsóbb megyeszékhelyek közé sorolható Salgótarján, Békéscsaba és Kaposvár is, ám ezek 90-97 ezer forintos átlagos bérleti díja is 21-29 százalékos emelkedést tükröz éves szinten.

