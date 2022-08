Fontos dolgot közöltek a rezsidiktálásról: erről jobb, ha mindenki tud

Az augusztus 1-jével megváltozott rezsiszabály értelmében mostantól piaci árat kell fizetni az átlagfogyasztás felett, emiatt pedig sokan éltek a rendkívüli diktálás lehetőségével. Viszont sokakban felmerülhet a kérdés, hogy legközelebb mikor kell bediktálni a fogyasztást. Ennek járt utána a 24.hu.

Sokak éltek az augusztus 1-jével megváltozott rezsiszabályok miatt a rendkívüli diktálás lehetőségével, ami miatt nem a megszokott időpontban diktálták be a gáz és a villanyóra állását. Ennek okán felmerül a kérdés, hogy legközelebb mikor kell bediktálni az óraállást.

Az MVM tájékoztatása szerint a szokásos diktálási időszak nem változik meg az ügyfeleknél, függetlenül attól, hogy élt-e a rendkívüli diktálás lehetőségével. Tehát az, aki eddig például 20-án diktálta be az áram-és gázóra állását, az továbbra is ugyanekkor fogja, annak ellenére is, hogy az átállás miatt most korábban kellett ezt megtennie.