Ezzel játsszák ki most rengetegen a brutális rezsiemelést: mégis, mit tudhatnak?

Többszörösére ugrott a háztartási méretű napelemes rendszerek iránti lakossági érdeklődés a rezsicsökkentés korlátozásáról szóló bejelentés után - írja a Portfolio. Az új körülmények között még úgy is jelentősen javulnak az ilyen beruházások megtérülési számai, hogy költségeik növekedése miatt a telepítő cégeknek is árat kell emelniük. Az iparág várhatóan képes lesz kiszolgálni az erősödő keresletet, de ez megnyújthatja a beruházás időigényét.

Szolnoki Ádám, a Manap iparági egyesület elnöke szerint nagyságrendileg 3-5-szörösére emelkedett a HMKE telepítése iránt érdeklődők száma, a bejelentés után két nappal pedig már meg is köttettek a megszorítás motiválta első új szerződések - írja a lap. A kormány által bemondott számok a szakértő szerint sok embert megijesztettek; a családi házak energiafelhasználása gyakran meghaladja a minden ingatlantípus fogyasztása alapján kiszámolt átlagot, és az áramfogyasztást az is emeli, hogy az elmúlt években az általános elektrifikációs trend részeként a lakosság körében egyre népszerűbb elektromos fűtés és melegvíz-előállítás.

A Manap elnöke szerint a napelemek vonzerejét alaposan megdobja, hogy a jelenleg bruttó 37-37 forintos (/kWh) rezsicsökkentett, a rendszerhasználati díjat is tartalmazó fogyasztói bruttó áramár a duplájára emelkedik az átlagfogyasztás fölötti részre vonatkozóan.

Így az eddig jellemzően 10-12 éves megtérülési idő nagy vonalakban olyan arányban rövidül meg, mint amilyen arányban a teljes kilowattóránkénti ár, illetve a számla összege emelkedni fog.

Azonban mivel az alapanyagok és komponensek beszerzése többnyire euróalapon történik, az alapanyag-költségek árfolyamváltozásából és egyéb okokból megvalósult növekedése árnyalni fogja az összképet. Emellett a telepítő vállalkozások értelemszerűen a megnövekedett igények miatt is árat emelhetnek - számoltak be. Szolnoki Ádám szerint egy hozzávetőleg 10-20 százalékos áremelkedés be van kódolva a rendszerbe.