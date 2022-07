Akár 25 millióért is kaphatsz lakást a Balaton környékén: nem álom, de ezzel azért számolni kell

Biró Attila Link a vágólapra másolva

Akinek csupán 25 millió forintja van, az gyakorlatilag elfelejtheti, hogy nyaralót vásároljon a Balaton partján, persze távolabb a tótól még lehet esélye. De a szakértők szerint talán jobban jár, ha inkább a Tisza-tó környékén nézelődik, ott ugyanis most még viszonylag megfizethető áron lehet üdülőt vásárolni. Akárhogy is, az árak brutálisan kilőttek Magyarországon, és most már gyakorlatilag ott tartunk, hogy a Balaton környéke drágábbá válik, mint Budapesten. Felkötheti tehát a gatyáját, aki mostanában vásárolna vízparti nyaralót Magyarországon. Ettől függetlenül mutatjuk a lehetőségeket, és az aktuális árakat is.

Míg az Európai Unióban 2010 és 2022 első negyedéve között átlagosan 45 százalékkal nőttek a lakásárak, addig ugyanezen az időtávon, Magyarországon 152 (!) százalékkal. Ez az egész EU-ban a második legbrutálisabb növekedés. Nem csoda tehát, hogy ilyen őrületes drágulás mellett nem csak a lakóingatlanok ára lőtt ki az űrbe, hanem a nyaralóké is. De még mennyire, a Pénzcentrumnak legfrissebb információ szerint 25 millió forintból szinte teljesen el lehet felejteni például a Balatont, ami egyedül szóba jöhet az a Tisza-tó környezete. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! De mit is jelent ez a valóságban? Szakértők segítségével annak jártunk utána, mire elég ma a nyaraló-piacon 25 millió forint, de megvizsgáltuk azt is, melyek a legdrágább üdülő települések. És kiderítettük azt is, átlagosan mennyi idő alatt kelnek el a drágább nyaralók. Kezdjük az elején! Mire elég 25 millió forint? A balatoni vízparti településeken eladó kb. 7700 ingatlan közül csak 78-at tudunk megvenni 25 millió forintból, ami a balatoni kínálat alig 1 százalékát teszi ki. Hasonló arányokkal találkozhatunk a Velencei-tavon, ahol 550 eladó ingatlanból csak 5 darab olcsóbb mint 25 millió forint - mondta el a Pénzcentrumnak Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője, aki hozzátette azt is, hogy a legkényelmesebb helyzetben a vevők a Tisza-tó közelében vannak, ahol minden 2-3. ingatlan megvehető 25 millióból. Igaz, ott a teljes kínálat sem nagyobb 220 darab eladó ingatlannál. Hasonló mozgásokról számolt be lapunknak az OTP Ingatlanpont is, ők azt írták, tapasztalataik szerint 25 millió forintból balatoni vízparti ingatlant gyakorlatilag nem lehet már találni, ugyanakkor más, egyelőre kevésbé frekventált vízpartokon, például a Tisza-tó környezetében, vízparthoz közeli ingatlanok is akadhatnak még ebben az árkategóriában. A 25 milliós keretösszegünkkel kapcsolatban megtudtuk azt is, hogy míg „2021-ben a vízparttól 3-5 kilométerrel távolabbi településeken még elképzelhető volt 25 millióért használható ingatlanhoz jutni a Balaton környékén, az idei évben még nagyobb kompromisszumot kell kötnie a potenciális vevőnek, ha a Balatonnál vagy a Velencei-tónál szeretne befektetni” – vélekedett Benedikt Károly, a Duna House PR és elemzési vezetője. Ennyiért a Balatont el lehet felejteni Az adatokat látva szinte biztos, hogy 25 millió forintból a Balatont gyakorlatilag el lehet felejteni. Vagy nem teljesen? Az OTP Ingatlanpont szerint míg a közvetlen vízparti ingatlan esetében leginkább a felejtés a jussa az embernek, addig a Balatontól távolabb eső településeken még lehet találni akár ezen az árszínvonalon is ingatlanokat, természetesen sok múlik az adott ingatlan állapotán, korán, fekvésén is. Ugyanezt erősítette meg lapunknak Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője is, aki szerint a „balatoni ingatlanok jelenleg már drágábbak mint a budapestiek. Ezt jól szemlélteti, hogy 25 millió forintból vagy annál olcsóbban a budapesti teljes kínálat 3 százalékából tudunk válogatni, míg a Balatonon ugyanez az arány csak alig több mint 1 százalék.” Ennek ellenére a szakértő szerint nem kell feltétlenül búcsút mondanunk a Balatonnak. Ha ugyanis a magyar tenger közelében maradunk, de pár kilométerrel odébb keressük a nyaralónkat, akkor akár egészen jutányos áron vásárolhatunk eladó ingatlant. A legolcsóbb Balaton-környéki nyaralónak is alkalmas ingaltanért csak 1,9 millió forintot kér a tulajdonosa – az ingatlan.com adatai szerint. Kínálatukban a Balaton környékén összesen több mint 350 olyan eladó lakóingatlan van, ami 25 milliónál olcsóbb. Tekintettel arra, hogy a nyaralóba eleve kocsival jut el a tulajdonosok túlnyomó többsége, ezért ha a vízparttól 10-15 kilométerrel odébb keresgélünk, akkor az csak 10-15 perccel hosszabbítja meg azt az időt, amíg lejutunk a strandra - vélekedett Balogh László. Mik a legdrágább nyaralótelepülések? A Balaton északi partján, Veszprém megyében felkapott a Tihany-Csopak-Balatonfüred hármas, délen pedig Balatonföldvár, Balatonlelle és Fonyód a legkeresettebb az érdeklődők között, természetesen Siófok mellett - mondta el lapunknak Benedikt Károly, Duna House PR és elemzési vezetője. Az OTP Ingatlanpont válaszai szerint, a Balaton parti, nagyobb ingatlanforgalmú települések esetében a KSH 2021-es adatai alapján Zamárdi átlagára 746 ezer Ft/m2, Balatonfüredé 707 ezer Ft/m2. Siófok 662 ezer Ft/m2, Balatonalmádiban 619 ezer Ft/m2, Balatonlellén (560 ezer) és Gyenesdiáson (532 ezer) félmillió forint feletti, míg Fonyódon (475 ezer), Balatonbogláron (455 ezer), Balatonkenesén (455 ezer) Vonyarcvashegyen (452 ezer), Balatonfűzfőn (445 ezer) és Keszthelyen (422 ezer) négyszázezer forint feletti átlagos négyzetméterárakat regisztráltak. Hozzá kell tennünk azt is, hogy a települési átlagárakat nagyban meghatározza az eladott ingatlanok összetétele, alacsonyabb forgalom mellett az újépítések nagyobb száma torzíthatja az adott település átlagát. Erre példa Szántód, ahol 2021-ben 826 ezer Ft/m2 volt az átlagos négyzetméterár - emelték ki a szakértők. Mielőtt kiválasztanád bankszámládat, nézz szét a Pénzcentrum megújult bankszámla kereső kalkulátorában! Állítsd be a személyes preferenciáidat, és versenyeztesd a pénzügyi szolgáltatókat, hiszen a megalapozott döntés a Te érdeked! Egy testre szabott bankszámlával a költségeken is rengeteget spórolhatsz! (x) - emelték ki a szakértők. Ettől némiképp eltérnek az ingatlan.com friss adati, ugyanis Balogh László szerint a legdrágább nyaralótelepülés Tihany. Itt 1,8 millió forintos négyzetméterárat kell fizetni az eladó ingatlanokért. Az új lakások építése szintén lendületet vett a balatoni régióban, és egy-egy eladó új lakás négyzetméterára Siófokon, Balatonlellén vagy Balatonfüreden, eléri akár a 2-3 millió forintot is. Mi közelíti a Balaton? Az OTP friss Lakóingatlan Értéktérképének adatai alapján 2021-ben a megelőző év „robbanása” után lassult a balatoni áremelkedés üteme, árszínvonal szempontjából a Balaton továbbra is vezeti a magyar vízpartok listáját. Ehhez képest Balogh László szerint ellentmondásosnak tűnhet, de az árak emelkedése a Tisza-tavon a legnagyobb. Van is honnan felzárkózni, mivel ott jelenleg még mindig 290 ezer forintos négyzetméterárakon vásárolhatunk nyaralót - tette hozzá a szakember, aki kiemelte a Tisza-tóban rendkívül sok lehetőség rejlik: ugyanúgy 1-1,5 óra alatt megközelíthető Budapestről mint a Balaton, ráadásul szinte az egész utat autópályán tehetjük meg. Benedikt Károly ehhez képest arra tért ki, hogy különösen az „újépítésű ingatlanok terén a balatoni négyzetméterárak vetekednek a fővárosiakkal, így inkább azt mondhatnánk, hogy a szinte már elővárosnak számító Balaton zárkózik fel a fővároshoz az ingatlanárak tekintetében.” A szakember szerint, 2022-ben sem változott a járványhelyzet óta népszerű trend, továbbra is szívesen választják például a Velencei-tó környékét a Budapestről kiköltözők, ahonnan elővárosi vonatokkal az ingázás is megoldható a teret, nyugalmat és tiszta levegőt keresők számára. Mi a helyzet a drágább, 50 milliótól induló nyaralókkal? Az OTP Ingatlanpont szerint a Balaton környékén egyértelműen csökkent a kereslet az ilyen ingatlanok iránt. Balogh László ehhez hozzátette, az érezhető, hogy a vevők már nem vásárolnak olyan intenzíven mint a 2020-2021-es covid időszakban, és a kereslet is harmadával alacsonyabb mint akkor. A nehezebb gazdasági helyzetet elsőként mindig a nyaralók érzik meg az ingatlanpiacon, mivel ezek olyan luxusberuházásoknak számítanak, amit a potenciális vevők először szoktak elhalasztani vagy elengedni - emelte ki a szakember. Benedikt Károly ugyanerre tért ki, szerinte a „gazdasági helyzet és a háború okozta bizonytalanság az elmúlt negyedévben okozott némi enyhülést az érdeklődők aktivitása tekintetében, azonban az, aki megfelelő tőkével rendelkezik, az szívesen fektet ingatlanba. A Balaton környékén a szezonalitást felváltotta az egész éves, állandó kereslet, és a szűk kínálat miatt a jó ajánlatokra villámgyorsan reagálnak a vevők.” Mennyi idő alatt kelnek el a nyaralok? Az idei év első öt hónapjának adatait vizsgálva láthatjuk, hogy az összes ingatlantípus tekintetében lerövidült az értékesítési idő, mind a fővárosban, mind vidéken. Átlagosan 2-4 hónap alatt kelnek el az ingatlanok, ami a Balaton környékén, a kereslethangsúlyos és szűk kínálatú piacon még gyorsabb - emelte ki Benedikt Károly. Ehhez képest Balogh László arról tájékoztatta a Pénzcentrumot, hogy a drágább nyaralók vevőire van, hogy egy évet is várnia kell az eladóknak. Ez leginkább annak köszönhető, hogy több száz millió forintot viszonylag szűk réteg tud nyaralóvásárlásra. A vevőkör abszolút vegyes: magyarok és külföldiek egyaránt keresik őket. Ennek oka pedig az, hogy Budapest mellett a balatoni régió számít likvidnek az ingatlanpiacon. Ez azt jelenti, hogy az ország bármely pontjáról érkezhet vevő ezekre az ingatlanokra, sőt akár a határon túlról is - tette hozzá Balogh László. Az OTP Ingatlanpont szakértői szerint pedig továbbra is igaz, „hogy az ingatlanok forgási ideje változó, a jó ár-érték arányú ingatlanok gyorsan vevőre találnak. Bár a járványhelyzet enyhülésével a külföldi érdeklődők száma növekszik, tapasztalataink szerint a magyar vásárlók vannak többségben a piacon.” Mik a nyaralók legjei? Az OTP Ingatlanpont aktuális kínálatában számos prémium kategóriás balatoni nyaralóval találkozhatnak az érdeklődők, ezek négyzetméterára 1 millió forinttól akár 6 millió forintig is terjedhet.

Az ingatlan.com esetében a legdrágább eladó nyaraló egy 10 hektáros monoszlói borbirtok, ami 2,2 milliárd forintért várja a vevőjét. Minden igényt kielégítő luxussal felszerelt 1600 négyzetméteres kúriát 2012-ben adták át, és 9 szobával rendelkezik. A szobákat belső lifttel lehet megközelíteni de helyet kapott az ingatlanon belül egy wellness részleg is, ami a leendő tulajdonos kényelmét szolgálja.

A Dunahouse szerint a kevésbé felkapott balatoni településeken minimum 50 millió az az összeg, amiért már kapható élhető nyaraló, a közvetlen vízparti apartmanok azonban már igazi luxusnak számítanak.

Címlapkép: Getty Images

