A magyarok így vonják be gyermekeiket a házimunkába: nem lehetetlen a feladat

Közel 200 szülő mondta el a véleményét újév előtt a Greenbioticnak arról, milyen módszerekkel lehetséges bevonni a gyerekeket a házimunkába. Különösen releváns lehet ez a mostani időszakban, amikor a gyerekek a járvány miatt több időt töltenek otthon. A leggyakoribb módszer a mai napig a jutalmazás, de sokan különböző kreatív trükkökhöz is folyamodnak. Az ötleteket Deliága Éva gyermekpszichológus értékelte.

Idén lesz második éve, hogy a gyerekek gyakran hétköznap is otthon vannak. Ezért is van különös jelentősége annak, hogy kivegyék részüket az otthoni teendőkből. A házimunkával ráadásul a gyermekek nemcsak a szülőt, családot segítik, hanem olyan képességeket tanulhatnak belőle, melyeket az élet számos területén is kamatoztathatnak - felelősségérzetet, csapatmunkát, sikerorientációt.

Egy kis magyar családi cég szülőket kérdezett meg erről a közösségi médiában. Volt, aki versenyezteti a gyermekét, míg más szerepjátékot talál ki. Rengetegen támogatják a kisebbeket az “utánzós időszakukban”, amikor még lelkesen ragadnak seprűt, ha anya is azt teszi, vagy segítenek apának a teregetésben - ezért játékseprűvel, felmosóval, fűnyíróval lepik meg őket. A motiváció sokféle formát ölthet: a leggyakoribb a jutalmazás, de érkezett kreatív ötlet az edukációs módszerre, sőt, a pszichológus arra is talált választ, mi van akkor, ha reménytelennek tűnik a helyzet.

Vigyázni kell, hogy ne váljon követeléssé a gyermek részéről az ajándék elvárása, és fenntartható legyen a figyelme és érdeklődése a jutalom iránt. Nem a konkrét jutalom a lényeg, hanem az érzelmi kapcsolat a szülő és a gyerek között. Hogy a gyerek érezze, a szülei figyelnek rá, büszkék rá, mikor az elvárt feladatait elvégzi. Az ajándék így elég, ha szimbolikus: például egy táblázatba rajzolt csillag, vagy egy apró matrica.

- emelte ki Deliága Éva tanácsadó szakpszichológus, aki a módszer hátulütőire is figyelmeztet. Más módszerekkel is bevonhatjuk a gyereket, segíthet az is, ha hagyjuk, hogy a gyermek velónk együtt főzzön, utánozzon minket. A pszichológus szerint az ok-okozati összefüggések feltárása, megmagyarázása segít megnyerni a gyermek együttműködését. Deliága Éva kiemeli:

A magyarázatot nagyon igénylik a kisebb gyerekek is. Legyen rövid, tömör, és a gyerek életkorához igazodó. Teremtsünk elfogadó légkört, adjunk át információt, szemléltessünk, ha szükséges. Ebben a légkörben nem tekintélytiszteletből, szimplán elvárja a szülő, hogy a gyerek engedelmeskedjen, hanem a gyerek érti az összefüggéseket, kérdéseket tehet fel és tudja, hogy mit-miért fontos megtennie.

- tette hozzá a szakpszichológus.

Van, aki reménytelen?

Többen érveltek amellett, hogy igenis lehet olyan, hogy a gyereket egész egyszerűen lehetetlen bevonni a házimunkába. A pszichológus szerint viszont a gyerek viselkedése a tágabb család kontextusában értelmezhető csak. “Korábban túl engedékenyek voltak vele? Mindent ráhagytak? Kímélni akarták? Az egykor funkcionális szabályok egy ponton túl idejétmúlttá válhatnak. Ilyenkor érdemes családi kupaktanácsot összehívni, és új szabályokat rögzíteni, megbeszélve a következményt, ha valaki nem tartja be vállalását.”

Deliága Éva kiemelte, bármilyen módszert is választunk, a házimunkát ne alkalmazzuk büntetésként, mert nemcsak, hogy nem motiváló a gyermek számára, hanem még érzelmi szakadékot is teremt a szülő és gyermek között. Iskolás gyerekek esetében azonban már felfedhető olyan összefüggés számukra, mint pl. hogyha nem teszi be a levetett ruháját a szennyesbe, akkor azt nem lehet kimosni.Ezzel nem büntetünk, sokkal inkább edukálunk, megmutatva a dolgok természetes következményét.