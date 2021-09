Már javában készülnek a fűtési szezonra: ez lehet idén a legnagyobb probléma

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Az MVM földgázelosztó társaságai felkészültek a hamarosan kezdődő fűtési szezonra, azonban az ügyfeleknek is érdemes felülvizsgáltatni a tulajdonukat képző földgázvezetékek, gázkészülékek állapotát. Ennek eredményeképpen a szolgáltatás a téli időszak beköszöntével is biztonságos és zavartalan lesz. A jól karbantartott korszerű eszközökkel és vezetékekkel elkerülhetők a balesetek, a gázszivárgás és ezzel a szolgáltatásból való kikapcsolás, amely a hideg időszakban kellemetlen lehet. Erre az idén is számos csatornán hívja fel a figyelmet a nemzeti energetikai társaságcsoport.

Az MVM Csoport biztosítja az összes lakossági ügyfél földgázellátását országszerte, azonban földgáz elosztási tevékenysége nem országos. Az MVM Főgáz Földgázhálózati Kft. és az MVM Égáz-Dégáz Földgázhálózati Zrt. együttesen 30 000 kilométert meghaladó tervszerűen karbantartott, európai szinten is kiemelkedő gázhálózatot üzemeltet - írja közleményében a társaság. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! A földgázelosztó társaságok minden évben számos rekonstrukciós munkát végeznek a gázhálózaton, a legmodernebb technológiát képviselő csőelzáró berendezéseket használják, amelyek lehetővé teszik, hogy gázszünet, azaz az ügyfelek zavartatása nélkül végezzenek beavatkozást a gázhálózaton. Azonban annak érdekében, hogy az ügyfelek gáz ellátása folyamatos, zavartalan és biztonságos legyen, a telekhatáron, ingatlanon belüli vezetékek és készülékek állapotának is kifogástalannak kell lennie. Különösen igaz ez a társasházakra, hiszen, ha ott akár csak egy helyen van probléma, az akár az egész társasházat érintheti. EZ IS ÉRDEKELHET Érik a kazán-krach Magyarországon: ezeknek a készülékeknek vége, méregdrága lesz a csere Egy átlagos méretű magyar családi házban a kazáncsere, kéménybéleléssel együtt akár 850 ezer - 1 millió forint is lehet. És ha a baj a fűtési szezon közepén üt be, az sokkoló. A telekhatáron belüli földgáz rendszerek üzemképes és biztonságos állapotban tartására az ingatlan tulajdonosa – mint a gázfelhasználó rendszer tulajdonosa – kötelezett a törvényi előírások alapján. A telekhatáron belüli földgáz vezetékek és eszközök nem megfelelő műszaki állapota a lehetséges veszélyeken túl a már nem hatékony működés miatt többlet gázfogyasztást is okozhatnak. Az MVM javasolja, hogy rendszeresen vegyék igénybe a gázkészülékek márkaképviseletét ellátó szakszervizek javító, karbantartó és ellenőrzést végző szolgáltatását, amelyek munkalappal is igazolják az elvégzett szolgáltatást és ezzel felelősséget is vállalnak az elvégzett javításokért! EZ IS ÉRDEKELHET Ez az igazi rezsicsökkentés: még nem késő belevágni, simán nullázni lehet a fűtésszámlát Az új, kondenzációs kazánok mellett egyre népszerűbbek a hőszivattyúk is, amik jelenleg a legmodernebb technikának számítanak.

Címlapkép: Getty Images

