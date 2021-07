Drasztikus változás az áramszolgáltatásban: fontos teendőket ró a lakossági ügyfelekre is

Szeptember 1-jétől az MVM Next veszi át az egyetemes áramszolgáltatást az ELMŰ-ÉMÁSZ szolgáltatási területén. A szolgáltatóváltás miatt az érintett, zömében lakossági ügyfelek augusztus 31-i dátummal végszámlát kapnak majd. Az ELMŰ-ÉMÁSZ arra kéri az ügyfeleit, hogy a minél pontosabb elszámolás érdekében augusztusban a megszokott módon adják majd meg mérőállásukat. A szolgáltatóváltás miatt megváltoznak az ügyfélszolgálati elérhetőségek és több fontos változásra is érdemes felkészülni az ügy-feleknek.

Az ELMŰ-ÉMÁSZ Energiaszolgáltató Zrt. (továbbiakban ELMŰ-ÉMÁSZ) februárban jelentette be, hogy visszaadja a villamos energia egyetemes szolgáltatási engedélyét. Ezt követően a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) határozatban jelölte ki az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.-t (továbbiakban MVM Next) az ELMŰ-ÉMÁSZ villamos energia egyetemes szolgáltatásra jogosult – döntően a lakossági ügyfélkörbe tartozó – ügyfeleinek átvételére. A 2021. szeptember 1-jén esedékes szolgáltatóváltás a villamosenergia-ellátást nem érinti, és nem vonatkozik az ELMŰ-ÉMÁSZ-szal jelenleg is versenypiaci szerződésben álló ügyfelekre – számukra továbbra is a vállalat biztosítja változatlanul a villamosenergia-szolgáltatást.

A szolgáltatóváltás nincs hatással a villamos energia árára, azt továbbra is a megszokott díjakon számlázza majd az új szolgáltató.

A változás velejárója a jelenlegi számlázási és nyilvántartási rendszer pénzügyi és számviteli lezárása. Emiatt az ELMŰ-ÉMÁSZ minden ügyfél részére 2021. augusztus 31-i zárási dátummal végszámlát készít, amely várhatóan szeptemberben fog megérkezni. A lehető legpontosabb elszámolás biztosítása érdekében, az ELMŰ-ÉMÁSZ és az MVM Next arra kérik az ügyfeleket, hogy augusztus 1. és 28. között olvassák le és adják meg mérőállásukat az ELMŰ-ÉMÁSZ telefonos vagy online ügyfélszolgálatán, illetve az EnergiApp mobilapplikációban. Amennyiben az ügyfél nem adja le az aktuális mérőállást, akkor a szolgáltató - a jogszabály által biztosított lehetőséggel élve - az utoljára leolvasott, vagy korábban diktált mérőállás alapján és a fogyasztási szokásoknak megfelelően, szolgáltatói becsléssel határozza meg a végszámla összegét.

A számlák kiegyenlítésével kapcsolatos szabály, hogy minden számlát annak a szolgáltatónak kell befizetni, amely azt kiállította. Tehát az ELMŰ-ÉMÁSZ-tól kapott számlákat szeptember 1. után is még a régi szolgáltató felé kell rendeznie. Ugyanez érvényes a részletfizetési megállapodásokra is: ha az ügyfél még az ELMŰ-ÉMÁSZ-szal kötött ilyet, akkor továbbra is neki fizeti a fennmaradó részleteket.

Az online felületről indított fizetések esetében is változások lesznek. A Simple Pay rendszerben az ismétlődő fizetés jelenlegi beállítása megszűnik, az online bankkártyás fizetés pedig egy másik banki felületen lesz elérhető. Ha valaki eddig elektronikus úton kapta számláit, továbbra is elektronikus formában tudja megtekinteni.

Hálózatüzemeltetés: ELMŰ helyett E.ON, ÉMÁSZ helyett MVM

A villamosenergia-hálózat fenntartója és üzemeltetője Budapesten és Pest megye legnagyobb részén továbbra is az ELMŰ Hálózati Kft. lesz, amely az E.ON Hungária Csoport tagja. A cég továbbra is kapcsolatban marad az ügyfeleivel, hiszen minden műszaki beavatkozást igénylő feladatot elvégez a jövőben is (mérőórák felszerelése, cseréje, ellenőrzése és szükség szerinti helyszíni leolvasása is). Augusztus elejétől a szerelők már E.ON Hálózat márkajelzésű ruházatban végzik munkájukat.

Az ÉMÁSZ Hálózati Kft. jelenlegi szolgáltatási területén, Borsod-Abaúj-Zemplén, Heves, Nógrád, illetve Jász-Nagykun-Szolnok és Pest megye egyes részein – zárási feltételek teljesítését követően – az MVM Émász Áramhálózati Kft. lesz az áramhálózat fenntartója. Az ő munkatársaik pedig MVM Hálózat márkajelzésű uniformisra váltanak szeptembertől.

A szolgáltatóváltozással kapcsolatos részletes információkról az ELMŰ-ÉMÁSZ és az MVM Next közös levélben is értesíti az érintett ügyfeleket, akik bővebb információt kaphatnak az elmuemasz.hu/szolgaltatovaltas és a szolgaltatovaltas.mvmnext.hu/elmuemasz weboldalakon is.