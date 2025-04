Visszakozik a kormány az óvodákban: lesznek előkészítős csoportok, de átírták a terveket

A csoportokat ugyan valóban megszervezik, de nem szákítják ki az ovisokat a megszokott környezetből, és hangsúlyt kapnak az egyéni képességek.

Nem állandóan, hanem naponta mindössze 45 percben tartanak az óvodásonak iskolaelőkészítős foglalkozást az intézményekben - ez derült ki abból a rendeletből, ami tegnap jelent meg a Magyar Közlönyben.

Az ügy előzménye az, hogy a kormány még hónapokkal ezelőtt véeményezésre bocsátotta azt a tervezetet, mey szerint az iskolaköteles korú, vagy az egy évvel ez előtt álló gyermekeket egy külön csoportba szervezte volna, ahol akár új óvódapedagógussal és dajkával súlyozottan készülnek az iskolás életre. A tervezet ellen petíció is indult, és a szakemberek sem tartották jó ötletnek az amúgy is stresszes iskolakezdés előtt még egy változást eszközölni az óvodások életében. Erről mi is hosszabban írtunk:

EZ IS ÉRDEKELHET Átszervezés, fejetlenség jöhet a hazai óvodákban: sok család kerül nehéz helyzetbe, ha ezt meglépik Már szeptembertől átszervezné az óvodai nevelést egy rendelettervezet, aminek már a társadalmi egyeztetésre szánt ideje is lejárt.

A rendeletben most az szerepel, hogy ősztől az óvodásoknak valóban lesz az intézményeken belül iskolára felkészítő foglalkozás, és a csoportokat is megszervezik, de naponta csak 45 percben lesz ilyen. Ezzel együtt figyelnek az egyéni terhelhetőségre és kompetenciákra is.