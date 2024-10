Több tízezer forintos ösztöndíj járhat az élelmes magyar diákoknak: így lehet igényelni

Közel 60 ezer forintot is kaphat egy technikumba járó 12. osztályos diák, ha odafigyel a jegyeire - írja az Eduline. Eközben a gimnazisták semmire sem számíthatnak.

Egy 2020-as kormányrendelet értelmében a szakképzésben tanulók ösztöndíjának alapja "a szakirányú oktatás központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott önköltségének egyhavi összege", amely 2024/2025-ös tanévben 100 ezer forin. Hogy végül melyik diák mekkora összeget kap, több tényezőtől is függ. Többek között attól, hogy milyen iskolába, hányadik osztályba jár, de a nyelvi előkészítő is számít - írja a lap.

A 2024/2025-ös tanévben:

nyelvi előkészítő osztályban: 8 ezer forint

technikumban 9-10. osztályban: 8 ezer forint

szakképző iskola 9. osztályában: 16 ezer forint

műhelyiskolában: 16 ezer forint

ösztöndíjat kapnak havonta a diákok. A szakirányú oktatásban, vagyis a szakképző iskola 10-12. osztályában és a technikum 11-12. évfolyamán azonban ennél jóval többet is hazavihetnek a tanulók, ha egy kicsit is odafigyelnek a tanulmányaikra:

2,00-2,99 közötti tanulmányi átlagnál 8 százalék, azaz 8 ezer forint

3,00-3,99 közötti tanulmányi átlagnál 25 százalék, azaz 25 ezer forint

4,00-4,49 közötti tanulmányi átlagnál 42 százalék, azaz 42 ezer forint

4,50 és a feletti tanulmányi átlagnál 59 százalék, azaz 59 ezer forint

megelőző tanév végi minősítés hiányában pedig 16 ezer forint/hó jár.

A szakképzésben minden diák jogosult az ösztöndíjra, kivéve a duális képzésben résztvevőket, azokat, akiknek évet kell ismételniük vagy szüneteltetik a jogviszonyukat, vagy az igazolatlan óráik száma elérte a hatot. A szakképzési ösztöndíjat a KRÉTA rendszerbe feltöltött adatok alapján számolják ki és utalják el, nem kell senkinek sem külön igényelnie. A diákok nemcsak a tanév 10 hónapjára, hanem az egyetemistákkal ellentétben júliusra és augusztusra is kapnak ösztöndíjat. A nyári hónapokra járó összeget júniusban folyósítják a számukra. A szeptemberit viszont csak októberben, akkor azonban egyszerre két havi ösztöndíjat utalnak nekik - írja a lap.

Eközben a hagyományos gimnáziumba járóknak alanyi jogon a tanulmányaikért semmilyen ösztöndíj sem jár, de az egyetemisták is a 2024/2025-ös tanévben is csak körülbelül 10 és 40 ezer forint tanulmányi ösztöndíjat kapnak.

EZ IS ÉRDEKELHET Az éhhalálhoz is kevés: megalázó ösztöndíjakból tengődnek a magyar egyetemisták Meglehetősen kicsi a havi ösztöndíjak összege még a legnagyobb magyar egyetemeken is, ráadásul nagyon sokan nem is álmodhatnak arról, hogy bekerülnek a szórásba.

Bursa Hungarica

Érdemes tudni, hogy felsőoktatásban létezik egy szociális alapon járó ösztöndíj is. A Bursa Hungarica ösztöndíj célja, hogy a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló hallgatókat támogassák a felsőoktatásban. A pályázat két félévre szól, amelyet lejárta után újra megigényelhet az, aki továbbra is egyetemen tanul. A Bursa Hungarica összege általában 5-10 ezer forint között alakul havonta. Ezt a támogatást - finanszírozási formától függetlenül - azok a hallgatók kaphatják meg, akik nappali tagozatos, teljes idejű jogviszonnyal rendelkeznek valamelyik egyetemen, főiskolán és azok is igényelhetik, akik felsőoktatási szakképzésen tanulnak.

A jelentkezés elbírálása a szociális helyzetetektől függ, amit több hivatalos dokumentummal is igazolni kell: jövedelemigazolással, illetve az egy háztartásban élők bevételéről is nyilatkozni kell. A pályázatra elektronikus úton, az EPER-Bursa rendszerében lehet jelentkezni, a regisztrációt követően.

Fontos! Nem mindegyik önkormányzat hirdeti meg a pályázatot, ezért csak akkor tudjátok beadni a kérvényeteket, ha a lakóhelyetek önkormányzata is szerepel a listán.