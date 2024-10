Levegő Munkacsoport: beérett a projekt, egyre biztonságosabb a gyerekek közlekedése az iskolákba

Egyre több helyről köszön vissza a reggeli forgalomkorlátozás az iskolák környékén. A Levegő Munkacsoport Iskolautcák projektje beérett: három éve minden tavasszal és ősszel megrendezték, most már hivatalosan is cél az iskolák környékének biztonságossá és egészségessé tétele.

Budapest és több vidéki település egyre több iskolája bekapcsolódik a nemzetközi kezdeményezésbe, mely során a világ több városával együtt az iskolák előtt – egyelőre időszakos – autómentes utcaszakaszt adnak át a gyerekeknek megkönnyítve az iskolák biztonságos megközelítését és csökkentve a levegő- és zajszennyezést – legalább az intézménybe érkezés ideje alatt.

S hogy mit jelent az iskolautca a gyakorlatban? Időszakos behajtási tilalmat, forgalomcsillapítást, biztonságosabb gyalogátkelőket, kerékpársávot és kerékpártárolót, szélesebb járdákat és zöldebb környezetet annak érdekében, hogy a gyerekek biztonságban és tiszta levegőben járhassanak az iskolába. A szemléletformáló akciók keretében egyenesen utcafesztivál hangulatot teremtettek az iskolák a bejáratuk közelében.

„Kerékpárral közlekedve azt veszem észre, hogy a gyerekek nem kerékpároznak a városban. Nem csoda, a jelenlegi állapotok nem támogatják a szülőket abban, hogy nyugodtan elengedjék a gyerekeket. Viszont ennek is köszönhető a gyerekkori elhízás, az asztmás gyerekek számának ugrásszerű emelkedése. A mentális képességek rovására is mehet a mozgásszegény életforma. Nekünk kell – mégpedig most! –mindent megtenni azért, hogy egészséges felnőtté válhassanak a ma gyerekei” – mondta el Szegő Judit, a Levegő Munkacsoport projektvezetője.

Ha az iskolájuk előtti utca felszabadul az autóforgalomtól, a gyerekek biztonságban és egészséges környezetben léphetnek be az iskolába. Egyúttal a tanulási képességeiket növeli még egy rövid reggeli testmozgás is, amint azt kutatások is bizonyítják.

– hívták fel rá a figyelmet.