Rengeteg hallgató kényszerül állandó munkát vállalni, nagyon drága a megélhetés számukra

Az eduline szerint egyetemisták több mint fele dolgozik tanulmányai mellett, hogy olyan megélhetési költségeket fedezzen, mint például a lakhatás, könyvek, étkezés és szórakozás.

Az portálon közölt felmérésből kiderült, a hallgatók 15%-a alkalmi munkát végez, míg 42%-uk folyamatosan dolgozik, akár részmunkaidőben is. Az anyagi okok dominálnak, hiszen a diákok 46%-a azért vállal munkát, hogy megélhetési költségeit fedezze, és sokan úgy nyilatkoztak, hogy fizetett munka nélkül nem engedhetnék meg maguknak a felsőoktatást. Ráadásul az albérletárak is egyre nehezebb helyzetbe hozzák a felsőoktatásban tanulókat.

Az egyetem mellett dolgozó diákok számára a legjobban fizető ágazatok közé tartozik az IT, a sales és marketing, illetve a rendezvényszervezés. A Tudatos Diák felmérés szerint 2023-ban a diákok átlagosan hetente 19,6 órát dolgoztak, órabérük pedig átlagosan 1920 forint volt. Azonban a nemek közötti bérkülönbségek már diákmunkánál is megjelentek, a férfiak bére átlagosan 9%-kal magasabb. A tanulmányok és a munka összeegyeztetése kihívást jelent: a hallgatók 43%-a időbeosztási nehézségekről számolt be.

Azok számára, akik nem tudnak dolgozni egyetem mellett, a diákhitel is opció lehet. A Diákhitel1 szabadon felhasználható, és havi 15-150 ezer forint közötti összeget biztosít, amelyet bármikor felvehetnek vagy lemondhatnak a hallgatók. Az önköltséges képzésekre járók számára a Diákhitel2 áll rendelkezésre, amely kamatmentes, és közvetlenül az egyetem számára kerül kifizetésre, kizárólag a tandíj fedezésére.