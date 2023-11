Itt a fontos határidő, retteghetnek a magyar szülők: rengeteg gyerek jövője dőlhet el

2024. január 20-án, szombaton délelőtt 10-kor kezdődik a felvételi vizsga azoknak az általános iskolásoknak, akik középiskolába szeretnék folytatni tanulmányaikat. A legjobb iskolákba csak azoknak van esélyük bejutni, akik kiemelkedően jó felvételit írtak, és azoknak van esélye jó felvételit írni, akik vagy zsenik, vagy keményen megdolgoznak érte. Azt dr. Győri János professzorral készült interjúnk óta tudjuk, hogy hazánkban a magánoktatás nem intézményesült olyan formában, mint mondjuk a Távol-Keleten (ahol tőzsdén is jegyzett cégek szálltak be a bizniszbe), ettől függetlenül a nyelviskolák mellett létrejöttek felvételi előkészítő vállalkozások, melyek jobb esélyt nyújtanak a gyerekeknek bejutni a vágyott intézménybe. Ennek természetesen ára van. De persze nagy kérdés, hogy mitől számít jónak egy középiskola, milyen mérőszámok mentén kerülhet az elitintézmények közé, és vajon ennek milyen haszna van az életben - ezt a kérdést is körüljártuk.

Habár még messzinek tűnik, de alig több mint két hónap múlva indulnak a középiskolai felvételik a nyolcadikosoknak, a hatodikosoknak és a negyedikeseknek is. A központi felvételi vizsgát 2024. január 20-án, szombaton délelőtt 10:00-kor tartják mindenki számára. Ez azt jelenti, hogy ezen a napon vizsgáznak a nyolc- vagy hatosztályos gimnáziumba jelentkező, és a kilencedik osztályba készülő diákok is.

"Mivel a 8 és 6 osztályos férőhelyek száma alacsony, ezért igazán csak azoknak van esélyük, akik a jó iskolai eredményeik miatt magas vitt pontszámmal rendelkeznek, valamint valószínűsíthető, hogy a korosztályi átlagánál magasabb eredményt képesek elérni a felvételin. Tapasztalatunk szerint ennek a korosztálynak a felvételi sikerességét nagyban meghatározza a gyermek motivációja is, vagyis az, hogy valóban el akar-e menni másik iskolába, akar-e már gimnazista lenni, vagy csak szülői nyomásra próbálja meg a felvételit" – mondta el a Pénzcentrumnak Dr. Kovács Tibor, az EtalOnline alapítója, akik előkészítőket szerveznek az általános iskolásoknak.

Középiskolai felvételi 2023 Az Oktatási Hivatal 2023. november 15-ig teszi közzé azoknak a 6 és 8 osztályos gimnáziumoknak a jegyzékét, ahol januárban megírhatják a diákok a központi felvételi vizsgákat. A központi felvételire november 30-ig lehet leadni a jelentkezéseket közvetlenül annál az intézménynél, ahol szeretnétek megírni a vizsgát. Fontos, hogy ezt bármelyik vizsgát hirdető intézményben megtehetitek, nem feltétlen kell annak az intézmények lennie, ahová később jelentkeznétek.

A gyerek képességeinek és személyiségének megfelelő középiskolát érdemes választani a szakember szerint: a szülők és a gyermek tanárainak felelőssége, hogy se alul, se felül ne értékeljék a gyerek képességeit. Az első esetben a gyerek továbbtanulási esélyeit ronthatják, ha például gimnázium helyett egy gyengébb szakgimnáziumot választanak. De az is előfordul, hogy túl erős iskolákat jelölnek meg a felvételi lapon, ahova a gyerek végül nem kerül be. Ez a kudarcélmény a későbbi tanulási attitűdjére is kihat, a gyerek kudarckerülővé válhat.

Fontos a gyermek személyiségét is figyelembe venni. Vannak, akikre motiválólag hat a teljesítményelvárás és a versenyhelyzet. Ők kimondottan jól érezhetik magukat egy erősen szabályozott, „versenyistálló” jellegű iskolában. Mások inkább a szabadabb, liberálisabb környezetben teljesítenek jobban.

Indul a felkészülés

És ahol a felvételi felbukkan, ott megjelennek a felvételi előkészítők is, mint piaci szolgáltatások. A gyermekük jövőjét szem előtt tartó szülők tudatosan keresik a színvonalas felvételi előkészítőket. Ugyanakkor jó tudni, hogy

a felvételi előkészítők népszerűek, de színvonaluk nem egységes. Van, ahol csak minimális szolgáltatást kapnak a jelentkezők, van, ahol komoly háttérmunka van az oktatás támogatására. Mi minden foglalkozás anyagát előzetesen videóra feldolgoztuk, ez felkerül az oldalunkra, így aztán diákjaink bármely korábbi foglalkozás anyagát egészen január végéig visszanézhetik. Ismételhetnek, gyakorolhatnak, és a szülők is betekinthetnek az előkészítő anyagába, magyarázataiba. A felvételi előkészítő tehát hasznos dolog lehet, mert a felvételi vizsga előtt érdemes előzetesen megismerkedni a követelményekkel. Ne ott kerüljön a diák váratlan helyzetbe

– tájékoztatta lapunkat Balpataki Ferenct, a Pitagorasz Stúdió vezetője.

Árnyékoktatás A Pénzcentrumon szeptember elsején hoztuk nyilvánosságra nagy iskolakezdési felmérésünk első eredményeit. A kutatásban, melyben több mint 5500 olvasónk válaszait összesítettük, többek között rákérdeztünk a különórák népszerűségére is. De hogy valójában, mit is nevezünk árnyékoktatásnak, miért érdemes mélyebben is foglalkozni ezzel a témával, és mi az oka annak, hogy Magyarországon nem iparosult ez a szegmens, ezekről kérdeztük a téma hazai szakértőjét, dr. Győri János professzort, az ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar Interkulturális Pszichológiai és Pedagógiai Intézetének egyetemi tanárát, aki egyéb pedagógiai kutatásai mellett 25 éve foglalkozik ezzel a témakörrel. Az interjút ide kattintva olvashatod

Ez az időszak minden gyermek és főleg szülő számára nehéz, hiszen komoly döntést kell meghozniuk közösen. Nagy kérdés, hogy tulajdonképpen mi alapján szokták kiválasztani az iskolát a családok.

Fontos, hogy közel legyen a lakhelyhez, ne kelljen tanítás után azonnal hazaindulni, részt vehessen az iskolai életben a gyermek. Az is kiemelkedő szempont, hogy megfelelőek legyenek a családi, rokoni, ismerősi referenciák, azaz “ez egy tök jó suli”, jó presztízse is legyen. A fakultációs lehetőségek, a nyelvtanulási lehetőségek is prioritásnak számítanak, és figyelembe kell venni a családnak bizony azt is, hogy hol tanulnak tovább a barátok.

- tudtuk meg Balpataki Ferenctől, a Pitagorasz Stúdió vezetőjétől, majd hozzátette:

A 6 és 8 évfolyamos gimnáziumok a tehetséggondozás helyszínei. Nem kötelező továbblépni, de aki kinőtte az általános iskolai kereteket, annak érdemes lehet megpróbálni. Aki már elég érett egy magasabb szintű munkára, aki vállalja, hogy új, erősebb összetételű osztályban újra indul a verseny a pozíciókért, annak megfelelő lehet. Akinek ez még korai, esetleg sikertelenül felvételizett, annak sem kell összeomolnia, egy tapasztalattal gazdagabb lett, és legközelebb újra megpróbálhatja, hatodikban vagy nyolcadikban.

Az árak a földön járnak?

A tantermi előkészítő nem óradíjas, hanem fix tandíja van a Pitagorasz Stúdióban 65000 forint 12 hétre, heti 170 percre, de ez tartalmazza az online visszanézés lehetőségét is. A 12 részes online előkészítő teljes tandíja 36 000 Ft. A tandíj nagyjából az inflációval emelkedett az elmúlt időszakban – tudtuk meg. A csoportos felkészítő óradíja 3000 Ft körül van az eTalOnline-nál, ami olcsóbb, mint egy magántanár, ebben az árban benne van a felkészülés ideje alatt korlátlan online tananyag hozzáférés is. Természetesen, ahogy a piacon minden más szolgáltatásnak, a kurzusainknak az ára is emelkedett az infláció hatására és mértékében.

Érdemes a gyermekeket fiatal korban egy ilyen nagy mértékű stressznek kitenni? Van olyan gyerek, akinek ez jó, és van olyan akinek ez nem Balpataki Ferenc szerint. Ehhez ismerni kell a gyereket. Előkészítőinken gyakran hallom szülőktől, hogy gyermeküket nem is vinnék el a mostani 4-ik vagy 6-ik osztályukból, de a felkészítőn részt akarnak venni, mert jókat hallottak már róla. Sokat tanulhat itt a gyerek. A felvételi vizsga is egy tapasztalat megszerzésének a lehetősége, de az a szülő feladata, hogy a felelősséget, a tétet ne terhelje rá a gyerekre: “Ezen múlik a jövőd!” vagy “Nehogy nekem beégjél!”. Ráadásul ez nem is igaz. Mivel az iskolai oktatás nem ilyen jellegű megmérettetésre készít fel, nagy hátránnyal indulnak azok, akik akár anyagi, akár szociokulturális helyzetük miatt nem tudnak részt venni szervezett felvételi előkészítőkön. Ezzel sérül az esélyegyenlőség. Ezt igyekszik enyhíteni az eTalOnlin eazzal, hogy minden felkészülési időszakban biztosítanak néhány ingyenes helyet hátrányos helyzetű gyerekeknek. Az is tény, hogy ilyen vizsgahelyzettel a gyerekek nagy része a felvélteliig még nem találkozott, és nem maga a stresszhelyzet okozhat maradandó károkat, hanem az a tény, hogy a megírt felvételi pontszáma nem feltétlenül tükrözi a valós képességeit és felkészültségét. A felvételi előkészítőiken ezért arra is törekednek, hogy ne csak a tárgyi tudást adjanak át, hanem megtanítsák őket „felvételizni” is, annak érdekében, hogy minél kisebb szorongással fussanak neki a felvételi vizsgának.

Top100 pro és kontra

A jelentkezési határidő közeledtével elő szokott kerülni a TOP100-as lista, azaz a szülők megnézik, melyek aktuálisan a legjobb iskolák Magyarországon. A lista lényege elvileg az lenne, hogy segítse a felvételizőket kiválasztani a legjobb intézményeket, ám sok esetben inkább csak megnehezíti a döntést. A százas lista tízen pár éve gyakorlatilag nem változik: persze vannak iskolák, akik feljebb-lejjebb csúsznak rajta, de az első 10-ben szinte mindig ugyanazok a gimnáziumok szerepelnek.

Galambos Attila, tanár, az Újpedagógia trénere szerint az a mutató, ami alapján rangsorolva vannak a középiskolák, jól mutat valamit, amiben az a 100 iskola évtizedek óta a legjobban teljesít, de hogy lehet-e ez alapján őket a legjobbnak „oktatási intézmények” minősíteni, abban nem feltétlenül biztos. Kezeljük inkább annak, ami: egy mérőszámnak. Persze tény, hogy magyar egyetemekre ma ezen tantárgyak eredményeivel lehet bekerülni, a nemzetközi felsőoktatási intézményekbe viszont már rég nem. Ráadásul az ilyen típusú listák, és a szabad iskolaválasztás vastagon hozzájárulnak a szegregációhoz, ebben nagyjából minden oktatáskutató egyetért, hiszen ezek az intézmények az amúgy szintén erősen megkérdőjelezhető módszertannal operáló központi felvételi segítségével kiszűrik a gyerekanyagot.

Mindenki számára nyilvánvaló, hogy a központi felvételit nem lehet kizárólag az iskolai oktatás során elsajátított ismeretekkel és képességekkel teljesíteni: akik jól szerepelnek, azok különórára járnak, az árnyékoktatásban vesznek részt. Majd bekerülnek ebbe a 100 legjobb iskolába, ahol minden évben megmérik, hogy ez a 100 iskola valójában milyen jól teljesít egy olyan versenyben, ahova ők már előszűrték a diákokat. Ez meglehetősen igazságtalan. Emellett persze nyilvánvalóan vannak fantasztikus programjaik, projektnapjaik, nagyon jó aktivitásaik, amikhez valamilyen módon kapcsolódnak a diákok, viszont nem evidens, hogy ezek vannak az oktatási folyamat fókuszában. Sőt.

Milyen nehéz lesz idén a középiskolai felvételi?

Minden évben kb. egyforma nehézségű, ez az országos pontátlagokból megállapítható. Jelentős eltérés nem várható az idén sem. Az Oktatási Hivatal közleménye szerint a korábbi évekhez hasonló felvételi sorok várhatók. Ha egy kicsit nehezebb lesz, az csak annyit jelent, hogy az országos átlag egy kicsit alacsonyabb lesz. A felvételizők egyéni esélyeit nem befolyásolja, és ez a lényeg. Ha könnyű lesz, az mindenkinek könnyű lesz, ha nehéz, az mindenkinek nehéz lesz - vélik a szakemberek