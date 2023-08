Megdöbbentő adat: a fiatalok kevesebb, mint 15 százaléka ússza meg a bántalmazást

Az iskolai bántalmazás súlyos következménye sok esetben az öngyilkosság, de szinte általánosnak mondható, hogy meghatározza a felnőttkori párválasztást vagy hatással lesz a munkahelyi teljesítményre. Az ismert műsorvezetőnek, Budavári Fülöpnek sikerült a gyerekkori túlsúlya miatti atrocitásokat maga mögött hagynia egy tudatos életmódváltással. A példájával segíteni akar a bántalmazottakon és létrehozta az Együtt A Bántalmazás Ellen (EABE) projektet, mely hamarosan alapítványként folytatja munkáját.

A bántalmazásnak nagyon sok formája van. Az iskolakezdés kapcsán a fókuszba most a fiatalok kerülnek. Szükséges, hogy felismerjék, értsék ami körülöttük van, és megkapják a szükséges segítséget.

A bántalmazás nem kétszereplős csupán! A bántalmazó és a bántalmazott mellett ott vannak a szemlélődők, akik »nem akarnak belefolyni«. Egy bántalmazás mindenkit érint, abból nem lehet kimaradni, mert aki látja, de nem tesz ellene cinkosává válik a bántalmazónak!"

– mondta dr. Hevesi Kriszta - egyetemi adjunktus (ELTE PPK), egészségfejlesztő szakpszichológusa, az Együtt A Bántalmazás Ellen (EABE) Alapítvány kurátora – a ma reggeli Mokka adásában, ahol kiemelten foglalkoztak az iskolai bántalmazással. (Az UNICEF adatai szerint a fiatalok több mint 85 százalékát érte már bántalmazás.)

A bántalmazás súlyosabb eseteiben a gyerek jövője múlhat azon, hogy a bántalmazást meg tudjuk előzni, felismerjük és ha megtörtént, tegyünk ellene. Ehhez szükséges továbbá, hogy a bántalmazott merjen beszélni róla.

Ezért fontos számunkra, hogy az Alapítvánnyal felhívjuk a gyerekek, emberek figyelmét, hogy nincsenek egyedül és erre egy közösséget is építünk, hogy tudják, van hova fordulniuk. Az Alapítványban szakemberek és önkéntesek is azon dolgoznak, hogy a bántalmazás elszenvedőinek, azok családtagjainak a lelki segítségen túl, szakmai segítséget is nyújtsanak"

– mondta Budavári Fülöp az Együtt A Bántalmazás Ellen (EABE) Alapítvány alapító kurátora.

Programukkal hamarosan felkeresik az iskolákat is rendhagyó osztályfőnöki óra keretében, amire várják országosan az iskolák jelentkezését.