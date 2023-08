Elmarad a gigaroham a magyar boltokban? Rendesen behúzták a kéziféket a szülők

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Nem sokáig tart már a nyári szünet, aki iskolás korú gyereket nevel, az egészen biztosan elkezdett már készülni a következő tanévre - legalább fejben. Hiszen nem minden szülő szerzi be a tanszereket augusztus végén, sokan kivárnak, hiszen szeptemberben élesednek az akciók, arról nem is beszélve, hogy sok tanárnak előre nem látható, speciális igényei vannak a felszerelést illetően. A Pénzcentrum felmérésében a szülők 56 százaléka nyilatkozott úgy, hogy majd csak később vásárol be.

Megindult a visszaszámlálás: egy bő hét múlva indul a 2023/2024-es tanév: ezen a hétvégén várhatóan tömve lesznek a hipermarketek és a papírboltok, mindenki beszerzi a tanévhez szükséges eszközöket a gyermekének. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Hogy idén hol a legolcsóbb egy első osztályos csomag, azt ebben a cikkben kiszámoltuk: elvileg egy nagy hipermarketben, de az ára mellett azért érdemes egyéb tényezőket is figyelembe venni, mint például a minőséget - hívtuk fel a figyelmet cikkünkben. De nem csak az számít hol, az is, mikor vesszük meg ezeket az eszközöket, hiszen a nagy roham után, hogy az áruházak szabadulni tudjanak az ideiglenes készleteiktől, egészen biztosan akciózni fognak. Úgy tűnik ezzel sok olvasónk is számol, egy júliusi cikkben a megkérdezettek 20 százaléka nyilatkozott úgy, hogy akkor vásárol, amikor a nagy leárazások elkezdődnek. Majdnem 30 százalékuk jó előre bevásárol, 14 százaléknak nincs stratégiája: ahogy sikerül, 4,6 százalék az utolsó pillanatra hagyja, és meglepően sokan nyilatkoztak úgy, hogy azért nem vesznek meg előre semmit, mert a tanév indulásakor kiderül úgyis, hogy az általa vásárolt eszközök nem jók, speciálisra van szüksége a gyermeknek. Ebből aztán az következik, hogy még szeptember közepéig bőven élénk lesz a forgalom a tanszeres polcok előtt. Súlyos költségek Persze ne legyenek illúzióink, a tanévkezdés így is, úgy is egy kupec pénzbe fog kerülni: egy első osztályos esetén csak a szükséges tanszerek 35-45 ezer forintba kerülnek (attól függ hol vásároljuk meg), és akkor a sportfelszereléseket, az ünneplőt, a kinőtt ruhák pótlását, az íróasztalt, széket még meg sem említettük, így a végösszeg könnyen elérheti, akár meg is haladhatja a 100 ezer forintot. Ha azonban a fiatal a középiskolát kezdi meg, ennél is többe kerülhet pláne, ha a főiskolai, egyetemi tanulmányait egy másik városban, akkor az albérlet és a kaució miatt ez az összeg akár meg is sokszorozódhat. Jó tudni azonban, hogy számos pályázati lehetőség van, mely leveszi a terhek egy részét a szülők válláról - erről részletesebben írtunk: EZ IS ÉRDEKELHET Több tízezres támogatást kaphatnak szeptemberben a magyar családok: mutatjuk, hol igényelheted A terhek enyhítésének érdekében sok önkormányzat kínál iskolakezdési támogatásokat gyermeket nevelő lakosai számára. Iskolakezdés 2023 Nem sokáig tart már a nyári szünet, aki iskolás korú gyereket nevel, az egészen biztosan elkezdett már készülni a következő tanévre. Két nagy kérdése lebeg most a szülők előtt: lesz-e tanár, aki tanítani fogja a gyerekeket, illetve a még továbbra is magas inflációs környezetben vajon mennyivel kell többet fizetni idén a tanszerekért?

Címlapkép: Getty Images

