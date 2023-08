Riasztó a helyzet: komoly változások jönnek a tanári pályán jövőre

Jövő évtől csak akkor tölthetnek be pedagógus munkakört a pedagógus szakképesítéssel vagy szakképzettséggel rendelkezők, ha felsőoktatási intézményben esküt tettek - olvasható az új pedagógus életpálya törvény tervezetében - szúrta ki a Népszava.

Jövő év május 31-étől csak akkor tölthetnek be pedagógus munkakört a pedagógus szakképesítéssel vagy szakképzettséggel rendelkezők, ha felsőoktatási intézményben esküt tettek, szúrta ki a Népszava az új pedagógus életpálya törvény végrehajtási rendeletének tervezetében. Az, hogy pontosan mire kell majd esküdniük, a tervezetből nem derült ki.

A Púétv., ami korábban státusztörvény néven vált ismertté, meglehetősen széles sávokban határozta meg a pedagógusoknak adható bérek mértékét, de a végrehajtási rendeletben semmilyen szabály nincs arról, a pontos bérek megállapításához szükséges szempontokat a munkáltatók hogyan alkalmazzák. A rendelet-tervezetben egyedül a gyakornokok bére van egységesen bruttó 440 ezer forintban meghatározva, ami kedvezmények nélkül 292 ezer forint nettóban.

A Népszava szerint a rendelet-tervezetből az is látszik még, hogy az Orbán-kormány további pedagógushiányra készül. A legnagyobb hiány természettudományos tanárokból van, ezért a rendelet lehetővé tenné, hogy az iskolai oktatás hetedik és nyolcadik évfolyamán az integrált természettudomány tantárgyat biológia, fizika vagy kémia szakos tanárok is taníthassák. Ez azt jelenti, ha például a tantárgy oktatásához csak egy biológiatanár áll rendelkezésre, neki fizikát és kémiát is kell majd tanítania.

A tervezet arra is lehetőséget ad, ha nincs megfelelő végzettségű pedagógus egy munkakör betöltésére, legfeljebb öt évig tanárként foglalkoztatható az is, akinek van valamilyen természettudományos felsőfokú képzettsége (például biológus, kémikus, matematikus). Emellett a honvédelmi nevelés-oktatáshoz sem kell pedagógusvégzettség, elég a katonai szakképzettség.